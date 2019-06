Tom Clancy’s Elite Squad, il nuovo gioco mobile free-to-play di Ubisoft

Dal sito Entertainment Weekly, specializzato nel mondo del cinema, veniamo a sapere che Michael Fassbender è alle prese con la registrazione delle scene del film, come protagonista e produttore dell’adattamento cinematografico di Assassin’s Creed – Time Out Of Mind.

In una recente intervista però dichiara di non aver mai giocato al videogioco prima di firmare per il film Assassin’s Creed.

“Ho giocato da quando mi hanno offerto il lavoro e principalmente per avere un’idea della fisicità del personaggio”, dice Michael Fassbender per telefono dalla Spagna, dove sta girando l’adattamento. “Stiamo cercando di trovare qualcosa di speciale. Crediamo che l’intero concetto attorno ad esso è speciale e vogliamo proporlo al meglio delle nostre possibilità. I fan sono molto appassionati: sono tutti molto attenti e si aspettano la precisione nei dettagli storici. Stiamo davvero cercando di capitalizzare nutrendoci e godendoci l’elemento divertimento. Stiamo lavorando sodo per rendere questo film davvero speciale.”

Assassin’s Creed (film), in uscita nelle sale cinematografiche il 21 Dicembre 2016. […] Continua