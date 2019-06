Private Division e Obsidian Entertainment hanno annunciato che da oggi è possibile prenotare The Outer Worlds, la cui uscita è prevista per il 25 ottobre 2019 sulla famiglia di console Xbox One, compresa Xbox One X, PlayStation 4 e PC Windows.

Obsidian Entertainment, famoso studio di sviluppo di giochi di ruolo, presenta The Outer Worlds, una storia arguta e grottesca veicolata dal giocatore e ambientata in una colonia ai confini della galassia. La salda, gelida presa della burocrazia delle corporazioni sta andando in pezzi: sarà un visitatore sconosciuto, ovvero il personaggio che deciderai di impersonare, a determinare lo svolgimento della trama. Le tue scelte influenzeranno profondamente lo sviluppo della storia, la progressione del tuo personaggio, le sotto-trame dei tuoi compagni e i vari finali di gioco.

“Quando mi sono trovato, da contratto, a collaborare con Leonard, abbiamo deciso di realizzare il gioco che avevamo sempre sognato”, ha dichiarato Tim Cain, co-direttore del gioco alla Obsidian. “Un titolo in cui le decisioni del giocatore contano, che ti permette di affrontare le varie situazioni come più ti piace. Perché la storia è la tua. E anche perché non abbiamo ancora capito come si fa a obbligare gli utenti a giocare come vogliamo noi. Per ora.”

The Outer Worlds offre al giocatore una vasta gamma di opzioni. Oltre ad avere un arsenale di armi fantascientifiche a disposizione, sia a lungo raggio che da mischia, potrai decidere di risolvere i problemi con la buona vecchia diplomazia, o addirittura delegare ai tuoi compagni una parte della tua autorità decisionale.

“A parte gli scherzi”, ha aggiunto Leonard Boyarsky, co-direttore del gioco alla Obsidian, “Tim è stato davvero contento di lavorare nuovamente con me su un titolo che si concentra non solo su una storia guidata dal giocatore, ma anche sulla creazione di un nuovo universo che sarà divertente da esplorare grazie alla sua profondità, allo humor e a varie tipologie di azioni approvate dalle corporazioni.”

“Obsidian ha una storia prestigiosa quando si parla di giochi di ruolo single player di qualità”, ha osservato Allen Murray, Vicepresidente della produzione. “The Outer Worlds è inconfondibilmente un gioco Obsidian, ricco com’è di dark humor, personaggi interessanti e grande libertà d’azione per i giocatori.”

The Outer Worlds sarà disponibile il 25 ottobre 2019 per Xbox One, PS4 e PC Windows. I fan di The Outer Worlds possono prenotare il gioco già da ora: https://store.privatedivision.com/the-outer-worlds/order.