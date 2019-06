The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, Imbarcati in un tour vorticoso attraverso le terre inesplorate di Erebonian

NIS America è lieta di annunciare The Legend of Legacy, un gioco realizzato da un gruppo di sviluppatori leggendari che hanno fatto squadra per creare questa nuovissima IP. Questo titolo spettacolare arriverà in Europa nell’inverno 2016 per Nintendo 3DS in versione fisica e digitale.

A proposito del gioco:

In The Legend of Legacy, sette avventurieri — Liber, Meurs, Owen, Bianca, Garnet, Eloise e Filmia — arrivano sulla misteriosa isola di Avalon per arricchire la loro esperienza come esploratori.

Si uniscono a due degli altri avventurieri per raggiungere i propri obiettivi – come esplorare l’isola alla ricerca del tesoro, della “divinità” del luogo o di memorie perdute. Le cose cambiano quando scoprono una pietra parlante in grado di mostrare al gruppo i fantasmi della storia dimenticata di Avalon.

Oltre ad esplorare l’isola di Avalon, il combattimento offrirà un sacco di sfide in The Legend of Legacy. Il combattimento è a turni, ma i giocatori avranno la possibilità di creare le proprie formazioni personalizzate con un party composto da 3 personaggi, ciò significa che ogni membro del party può essere messo in un ruolo di combattimento diverso (difesa, attacco, supporto, ecc.) in qualsiasi momento. Le formazioni possono essere salvate e modificate tra i turni, dando ai giocatori un sacco di opzioni per massimizzare le loro strategie.

Elementi Chiave:

Sette Prospettive Uniche – Ogni personaggio in The Legend of Legacy ha le sue motivazioni per esplorare Avalon e la propria individuale conclusione alla fine della storia. Gioca con ogni personaggio per vederle tutte!

Il Combattimento diventa senza classi – Gestisci le tue formazioni per impartire ruoli specifici in combattimento, invece di avere delle classi fisse; questo aggiunge un nuovo livello di sfida per gli amanti del combattimento.

Sviluppo Leggendario – L’illustratore Tomomi Kobayashi (serie SaGa), il rinomato compositore Masashi Hamauzu (SaGa, Final Fantasy XIII), lo sceneggiatore Masato Kato (Chrono Trigger), il game designer Kyoji Koizumi (serie SaGa ) e Masataka Matsuura (999: 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors) si sono uniti per creare questa nuovissima esperienza.

Rivisto per l’occidente – Sulla base del feedback dei giocatori dopo l’uscita della versione giapponese, sono state apportate diverse modifiche al gioco per migliorare il gameplay. Arriveranno presto nuovi dettagli!

[…] Continua