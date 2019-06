THE LAST REMNANT Remastered è ora disponibile su Nintendo Switch

Io-Interactive ha annunciato che HITMAN, la nuova esperienza digitale, sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, a partire dall’8 dicembre 2015.

Nel nuovo gioco stealth della serie HITMAN i giocatori dovranno eliminare una serie di bersagli di alto calibro in tanti luoghi esotici in giro per il mondo, dalle strade alla moda di Parigi, alle assolate coste italiane, ai polverosi mercati di Marrakesh.

“Si tratta di un vero e proprio viaggio nell’universo di HITMAN, che vi metterà a dura prova. Un gioco intelligente, che premia la creatività,” ha commentato Christian Elverdam, direttore creativo di Io-Interactive.

“Sfruttando tutta l’abilità e l’intelligenza dell’Agente 47, dovrete scegliere se usare la forza bruta o l’inganno per orchestrare il delitto perfetto.”

Lo stile dei gioco si concentra sull’eliminazione di bersagli in livelli sandbox vasti e intricati, con una completa libertà di approccio. Dove andare, quando colpire, e chi uccidere: dipende tutto da voi. E per la prima volta nella storia HITMAN è prevista la pubblicazione in formato digitale per invitare ancora più giocatori nel mondo dell’omicidio.

Il lancio di HITMAN è previsto per l’8 dicembre 2015, ma il gioco continuerà a evolversi e ad approfondirsi nel tempo. La storia iniziale si concluderà nel 2016.“Uscire direttamente in digitale è una nuova frontiera per HITMAN che ci permette di creare qualcosa di nuovo, coraggioso ed entusiasmante”, ha commentato Hannes Seifert, direttore dello studio Io-Interactive. Stiamo costruendo un universo in continua espansione ed evoluzione. Tenendo conto dei commenti dei giocatori, continueremo a sviluppare il gioco pubblicando via via nuove missioni, luoghi e contratti… acquistatelo e avrete accesso all’esperienza completa senza costi aggiuntivi.”

“Questo gioco segna una nuova direzione per lo studio”, ha aggiunto Seifert. “Con HITMAN, da un lato ci stiamo rivolgendo ai nostri fan storici per avvicinarli come mai prima d’ora alla fase di sviluppo, dall’altro creare un ambiente live, in continua evoluzione, apre prospettive interessanti per il futuro di un titolo come questo. È solo l’inizio, per noi e per Hitman.” […] Continua