The Dark Pictures Anthology: Man of Medan svelata la modalità cooperativa multipalyer

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha svelato oggi le nuove modalità multiplayer online e offline di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, con cui i giocatori potranno condividere le loro terrificanti avventure.

Tutti i giochi della The Dark Pictures Anthology, una serie di titoli horror narrativi sviluppata da Supermassive Games e prodotta da BANDAI NAMCO Entertainment Europe, includeranno due modalità multiplayer, oltre all’esperienza per giocatore singolo, a partire da Man of Medan, disponibile dal 30 agosto 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.

Modalità Storia Condivisa

Condividi la tua storia con un amico in un’esperienza in cooperativa online per 2 giocatori.

Entrambi i giocatori esploreranno lo scenario, facendo scelte e intraprendendo azioni che influenzeranno l’esito della storia e il destino dei personaggi selezionati.

Gioca le diverse scene da una prospettiva diversa rispetto all’esperienza per giocatore singolo, a volte insieme e a volte in scene completamente separate che riveleranno nuove informazioni, luoghi e orrori.

Le decisioni che tu e il tuo amico prenderete potrebbero essere l’unica cosa che manterrà in vita i vostri personaggi…

Modalità Serata al cinema

Gioca in locale in un gruppo di 5 giocatori al massimo, alternando un solo controller e impersonando il tuo personaggio preferito.

Ogni giocatore vestirà i panni di uno dei cinque personaggi principali, gestendone le decisioni e le scelte.

Prenderai decisioni solo per salvare il tuo personaggio? O cercherai di mantenerli tutti in vita?

Al termine della partita, le tue azioni e le relative conseguenze durante il gioco saranno valutate, con obiettivi e ricompense per ogni giocatore.

“Siamo davvero felici di svelare due nuove e diverse modalità prima del lancio del primo titolo della The Dark Pictures Anthology. Dalle reazioni dei fan a Until Dawn, sapevamo che il multiplayer era una delle funzionalità più richieste per Man of Medan, perciò siamo sicuri che i giocatori apprezzeranno la possibilità di affrontare gli orrori del mondo di gioco da un nuovo punto di vista”, ha dichiarato Pete Samuels, produttore esecutivo e direttore della serie The Dark Pictures Anthology in Supermassive Games.

“Fin dall’inizio abbiamo progettato Man of Medan, e ogni altro titolo in The Dark Pictures Anthology, pensando sia alle modalità giocatore singolo che a quelle multiplayer. Ora, nella modalità Storia Condivisa, i giocatori potranno provare due punti di vista diversi delle stesse scene con le azioni di ognuno che influenzeranno la storia… e il destino… dell’altro”.

The Dark Pictures Anthology – Man Of Medan sarà disponibile dal 30 agosto 2019 ed è ora prenotabile sia in versione retail che digitale per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital. The Dark Pictures Anthology – Man Of Medan sarà doppiato in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo.

Prenotando Man of Medan si otterrà la possibilità di accedere in anticipo al Curator’s Cut fin dal lancio. Questa modalità, disponibile una volta completato il gioco, include scene giocabili dal punto di vista degli altri personaggi, con nuove scelte e decisioni da intraprendere. Sarà quindi possibile rigiocare l’intera storia da punti di vista diversi e influenzandone l’esito in modo differente. In seguito, il Curator’s Cut sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori.