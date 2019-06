The Alliance Alive HD Remastered sarà disponibile per PlayStation 4 e Nintendo Switch

NIS America ha annunciato che Rodea the Sky Soldier è in arrivo con una nuova data d’uscita in Nord America il 13 ottobre e in Europa il 16 ottobre per Nintendo WiiU e Nintendo 3DS! Le prime copie fisiche della versione per WiiU di Rodea the Sky Soldier includeranno anche la versione Wii del gioco. Le versioni per Nintendo WiiU e 3DS saranno disponibili anche in versione digitale su Nintendo eShop. Nato da un’idea di Yuji Naka e Zin Hasegawa, Rodea the Sky Soldier porta velocità e avventura in questo nuovo viaggio attraverso il cielo.

A proposito del gioco:

1000 anni fa, l’imperatore Geardo dell’impero Naga ha mandato un esercito di soldati macchine a invadere il regno del cielo di Garuda. Grazie agli sforzi della principessa Cecilia e di Rodea, un soldato macchina che ha promesso di proteggere Garuda, l’assalto dell’imperatore Geardo è stato fermato.

Nel nostro tempo, un vivace inventore di nome Ion scopre un robot abbandonato che è caduto in rovina nel cuore di un deserto rovente. Dopo aver completato le sue riparazioni, il robot ritorna in vita e si rivela essere nientemeno che Rodea. Stordito per essersi ritrovato nel futuro, Rodea viene a sapere che l’Impero Naga non c’è più e che Garuda ha conosciuto una pace di 1000 anni.

Ma questa pace non era destinata a durare, poichè le forze di Naga sono tornate a muovere guerra contro Garuda. Ricordando la promessa che aveva fatto 1000 anni prima, Rodea prende il volo per difendere Garuda dall’Impero Naga ancora una volta. […] Continua