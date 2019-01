Sword Art Online, due nuovi giochi in arrivo

SWORD ART ONLINE: Fatal Bullet Complete Edition arriva domani per PlayStation 4, Xbox One e PC. Inoltre SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Edition sarà disponibile per Nintendo Switch questa primavera.

SWORD ART ONLINE: Fatal Bullet Complete Edition

Disponibile in digitale per PlayStation 4, Xbox One e PC, questa Complete Edition contiene il gioco base, tutti i DLC usciti e l’espansione Dissonance of The Nexus, che include nuovi scenari e personaggi.

In questo sparatutto in terza persona/RPG i giocatori entreranno nel mondo di Gun Gale Online, un nuovo universo virtuale che permette, progredendo nella storia, l’uso di armi da fuoco in battaglia, di salire di livello e guadagnare nuove abilità.

Sarà disponibile da domani, 18 gennaio, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà più avanti.

SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Edition

Originariamente rilasciato per PlayStation 4 e PlayStation Vita, la versione per Nintendo Switch permetterà di divertirsi con il gioco e tutti i DLC rilasciati.

Grazie a una storia unica, supervisionata dall’autore di SAO; Reki Kawahara, SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Edition include un enorme mondo con un’interfaccia in stile MMORPG e raid contro i Boss.

Il gioco sarà disponibile questa primavera.