Svelata in un video ufficiale Xbox Brazil la durata della conferenza E3 2019 Xbox

Questo mese Xbox, Games with Gold, inizierà con 2 titoli per Xbox One Forza Motorsport 5: Game of the Year Edition e Oxenfree quest’ultimo sarà disponibile come download gratuito dal 16 al 15 Settembre 2017. Mentre i titoli di Xbox 360 a partire dal 1 ° Settembre 2017 è Hydro Thunder Hurricane che sarà gratuito per i membri di Xbox Live Gold fino al 15 Settembre. Poi dal 16 settembre, i membri di Xbox Live Gold possono scaricare gratuitamente Battlefield 3 entro il 30 Settembre 2017. […] Continua