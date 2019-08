Stranded Sails – Explorers of the Cursed Islands! Aperti i preordini per la Signature Edition

Salpando insieme a Lemonbomb Entertainment e Rokapublish, Merge Games è entusiasta di annunciare che i preordini sono ora disponibili per la Signature Edition di Stranded Sails – Explorers of the Cursed Islands! Disponibile sia su PlayStation 4 che su Nintendo Switch, la Signature Edition includerà una ricchezza di tesori esclusivi insieme a una copia fisica del gioco per tutti coloro che desiderano immergersi nell’avventura open world infusa dai pirati!

Sarà inclusa anche una moneta Stranded Sails in edizione limitata che sarà esclusiva per i preordini prima del rilascio! Ora puoi preordinare la versione per PlayStation 4 e la versione per Nintendo Switch.

Stranded Sails – Explorers of the Cursed Islands Signature Edition includerà:

Una copia del gioco senza regione

Carta d’arte

Certificato numerato

Libro d’arte

Spilla pappagallo smaltata

Spilla Fritz smaltata

Portachiavi con ancora smaltata

Mappa del tesoro

Fondendo una miscela unica di influenze che vanno da La leggenda di Zelda a Harvest Moon, Stranded Sails – Explorers of the Cursed Islands continua a costruire un’impressionante quantità di clamore con oltre 80.000 liste dei desideri per il titolo su Steam. Riunendo una vasta gamma di elementi diversi dalla missione, l’agricoltura e la pesca del mondo aperto alla scoperta di nuove isole e ricette per il tuo equipaggio, Stranded Sails ti fa naufragare su un misterioso arcipelago, dove spetta a te sopravvivere, risolvere i misteri dell’isola e trova un modo per scappare!

Dalla ricerca di risorse e piantare colture, alla creazione della propria fattoria per sfamare tutti i sopravvissuti nel tuo campo, Stranded Sails ti porta in un viaggio di vasta portata che attraversa numerose isole in cui grandi tesori sono pronti per la presa!

CARATTERISTICHE PRINCIPALI