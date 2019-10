Stefano Conte (IlConteSky_GTExD) è il vincitore del torneo GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz

Si è tenuta sabato 28 settembre l’attesa Finalissima del GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz, torneo di e-Sport dedicato a Gran Turismo Sport, realizzato da Sony Interactive Entertainment Italia e Mercedes-Benz e organizzato da ESL Italia.

Presso il Padiglione 16 della Milan Games Week si sono sfidati, per un montepremi complessivo di oltre 10.000 euro, i quattro migliori piloti del torneo: Musto_Thunder98, Williams_Gio, garasa-91 e IlConteSky_GTExD. A trionfare, dopo una gara mozzafiato, è stato IlConteSky_GTExD, ovvero Stefano Conte, giovane pugliese di 22 anni nato a Parabita (LE).

Stefano, dopo aver tentato di vincere il torneo anche lo scorso anno, ha voluto rimettersi in pista una seconda volta per tagliare il traguardo da vincitore. Questa volta, dopo una partenza molto equilibrata, il giovane pilota ha anticipato i suoi sfidanti ed ha effettuato, al quinto giro, il cambio delle gomme. Questa strategia, risultata vincente a fine gara, ha permesso a Conte di mantenere la prima posizione per tutta la durata della gara, nonostante il secondo classificato, Musto_Thunder98, abbia più volte tentato di ottenere il primo posto.

“È stata una gara entusiasmante e di altissimo livello – ha affermato il vincitore Stefano Conte – e la GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz mi ha permesso di mettermi alla prova in una sfida estremamente competitiva, quest’anno con un format ancora più divertente.

Fortunatamente il circuito Suzuka è uno dei miei preferiti e questo mi ha permesso in poco tempo di anticipare le mosse degli avversari, raggiungere e mantenere il primo posto. Ringrazio il mio team, GTExD, per il prezioso aiuto, e gli organizzatori del torneo per questa fantastica opportunità”.

Il torneo, le cui fasi iniziali sono cominciate il 4 settembre, ha visto la partecipazione di oltre 1.000 piloti, in gara tra loro per accedere alla Finalissima: di questi, solo 12 finalisti hanno potuto contendersi l’ambito premio. La fase uno del torneo prevedeva le qualificazioni attraverso tre modalità: le One Day Cup disputatesi online (4,15 e 22 settembre), l’evento live (6-8 settembre) in concomitanza con il Gran Premio di Italia di Formula 1 di Monza e,infine, il Last Chance Qualifier del 27 settembre presso la Milan Games Week.