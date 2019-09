Sta per essere rilasciato il primo cubo di Rubik intelligente il Super Cube i3SE

La società tecnologica cinese GiiKER collabora con Koch Media per portare il Super Cube i3SE in Europa. Il primo cubo di Rubik 3x3x3 intelligente al mondo sarà disponibile il 25 ottobre 2019 in Europa presso retailer selezionati.

Il Super Cube i3SE può essere utilizzato come un normale speed cube con una rotazione particolarmente regolare grazie a magneti strategicamente ben posizionati. In combinazione con la sua tecnologia Bluetooth implementata, il cubo diventa un training cube ideale per speedcuber esperti e per i principianti che non hanno mai provato a risolvere un cubo di Rubik.

Il Super Cube i3SE è dotato di un sensore di movimento a sei assi e di un micro-controller con algoritmo di riconoscimento intelligente che traccia automaticamente ogni rotazione. Connesso in modalità wireless all’app gratuita Super Cube per iOS e Android tramite Bluetooth 4.0, ogni rotazione viene salvata e visualizzata sul dispositivo collegato. L’app mostra il modo più rapido per risolvere il cubo, rendendo possibile risolvere ogni cubo in circa 30 mosse.

L’app Super Cube offre cinque diverse modalità, dai tutorial per principianti al monitoraggio del tempo e alle classifiche online, che consentono di competere con giocatori di tutto il mondo. Inoltre, l’app offre diversi mini giochi per mettere alla prova velocità, memoria e reazioni.

Per permettere a Super Cube i3SE di inviare i suoi dati all’app, la batteria integrata (con una durata della batteria fino a 90 giorni) deve essere caricata regolarmente.