Spyro Reignited Trilogy arriva su Nintendo Switch e PC, passando anche da Crash Team Racing Nitro-Fueled

Quest’anno Spyro prende il volo offrendo ai fan più modi per divertirsi con Spyro Reignited Trilogy. Il videogioco rimasterizzato che ha fatto innamorare i giocatori del “drago viola degli anni ‘90” atterra su Nintendo Switch e PC, via Steam, in tutto il mondo il 3 settembre. Già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, questo settembre segnerà la prima volta in cui tutti e tre i giochi originali – Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! e Spyro: Year of the Dragon – saranno disponibili su queste nuove piattaforme con la Spyro Reignited Trilogy.

Non importa in che modo tu preferisca giocare, Spyro ha quello che fa per te. I giocatori che cercano un’esperienza di gioco in modalità portatile possono infatti portare con sè Spyro Reignited Trilogy su Nintendo Switch. La trilogia rimasterizzata offre inoltre ai giocatori su PC, via Steam, la possibilità di giocare con grafiche fino a 4K e un framerate illimitato su sistemi supportati.

Per festeggiare e dare un tocco nuovo ai 21 anni di Spyro, il principale sviluppatore Toys for Bob invita tutti i fan a sintonizzarsi per una speciale live stream sul canale Twich di Games Done Quick alle 19.00 del 3 settembre. Durante la stream, i fan avranno una visione generale di come lo studio stia celebrando il lancio del gioco su queste due piattaforme e su come i giocatori potranno unirsi al divertimento.

Spyro Reignited Trilogy offre quell’ emozionante e nostalgico gameplay che i fan hanno tanto apprezzato negli anni ’90, con bellissime grafiche in HD. La trilogia comprende oltre 100 livelli, sequenze di ricompense migliorate, l’eccentrico gruppo di amici di Spyro (tra cui Sparx the Dragonfly, Hunter, Sheila, Agent 9 e Sgt. Byrd) e molto altro! La trilogia inoltre offre ai giocatori un’esperienza migliorata con ambientazioni splendidamente renderizzate, controlli migliorati e filmati mozzafiato per vivere queste epiche avventure ancora più intensamente.

Come se tutto ciò non bastasse, Activision Publishing, Inc., divisione di Activision Blizzard, Inc., mette insieme due icone dei videogiochi unendo Spyro alla gara di Crash Team Racing Nitro-Fueled nel Spyro & Friends Grand Prix che sarà disponibile dal 30 agosto. Disponibile gratuitamente per chi acquista il gioco, Spyro & Friends Grand Prix dà all’iconico drago viola l’opportunità di unirsi ai personaggi di CTR per la prima volta.

In Spyro & Friends Grand Prix, i giocatori possono consumare le gomme e navigare attraverso lo “Spyro Circuit”, la nuovissima pista a tema Spyro, mentre raccolgono gemme, schivando le fiamme e (ovviamente) volando sulle pecore. Spyro non sarà da solo, lo speedster viola sarà raggiunto da Hunter e Gnasty Gnorc come personaggi giocabili e da Sparx che si unirà al divertimento come maschera di protezione simile ad Aku Aku per la pista di Spyro Circuit. Spyro & Friends Grand Prix offrirà inoltre anche altri contenuti emozionanti che i giocatori potranno acquisire solo se connessi ad internet, come la Spyromobile, Gnasty Ride e Dragonfly, oltre a nuovi elementi disponibili nel Pit Stop tra cui la nuova meravigliosa Gem Paint Jobs e ruote con elementi a tema, le skin Viking Polar, Orc Big Norm e altro ancora!

Spyro Reignited Trilogy sarà disponibile su: Nintendo Switch (Toys for Bob) e PC (Iron Galaxy) via Steam a partire dal 3 settembre. Crash Team Racing Nitro-Fueled di Beenox e Crash Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition (digital deluxe) sono disponibili in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One, e Nintendo Switch. La quantità di sfide epiche di Spyro e le avventure di entrambi i giochi garantiranno ai fan ore ed ore di divertimento.