Spara nei dormitori universitari femminili Gun Gun Pixies

PQube e lo sviluppatore Compile Heart sono entusiasti di rivelare la data di uscita di Gun Gun Pixies per Nintendo Switch e PC / Steam! Il mix avvincente tra sparatutto e platform finirà in tutto il mondo il 6 settembre!

Il folle sparatutto in terza persona giapponese e il platform 3D in uno inviano due bambine dallo spazio alla terra, in modo che possano infiltrarsi in un dormitorio universitario femminile. Una volta arrivati, i Pixies si agitano furtivamente per le gambe e le stanze torreggianti delle ragazze di dimensioni normali per adempiere alla loro missione: studiare il comportamento umano per aiutare a superare le questioni sociali del loro amato pianeta natale!

Aggirati nel dormitorio e arrampicati sui mobili per cercare scenari senza combattimenti o ottenere buoni punti di avventura per i colpi di cecchino per pacificare le ragazze. Raccogliere grandi monete nascoste attorno ai livelli e completare gli obiettivi ti consente di sbloccare nuove armi, lingerie, gadget e costumi.

Questo e altro ti aspetta nelle missioni più folli che intraprenderai quest’anno!