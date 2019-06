Space Junkies, arriva l’episodio 2 con l’aggiornamento PlayStation Move

Ubisoft annuncia che il secondo aggiornamento gratuito post lancio per Space Junkies (Nostra Recensione), lo sparatutto arcade gravitazionale per VR, è ora disponibile per PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive e i visori Windows Mixed Reality.

L’Episodio 2 della Stagione 1 introduce diversi nuovi contenuti:

Nella modalità “Instablast”, tutti i giocatori riceveranno la stessa arma, utilizzabile per eliminare i propri avversari con un solo colpo. Ma l’arma dovrà essere ricaricata dopo ogni sparo, perciò sarà necessario avvicinarsi ai propri avversari con attenzione e sfruttando la mappa con strategia.

Due nuove mappe:“Final Destination” e “Gunner Station”.

Oltre ai nuovi contenuti, ora Space Junkies supporta i controller PlayStation Move e la rotazione fluida. Inoltre, è ora disponibile per gli utenti con accesso anticipato il supporto a 3dRudder, il motion controller per i piedi utilizzabile su PSVR, Oculus Rift, HTC Vive e i visori Windows Mixed Reality. 3dRudder consente il completo movimento dei piedi, permettendo ai giocatori di spostarsi in ogni direzione con maggiore precisione e velocità. Ora potranno concentrare i controlli manuali per prendere le armi, sparare ai nemici usando uno scudo o colpire gli avversari con una spada laser.

Nel corso dell’intera Stagione 1, Space Junkies continuerà a ricevere nuovi aggiornamenti con contenuti gratuiti, che includeranno nuove modalità di gioco, personaggi, mappe e molte altre sorprese. I nuovi contenuti arriveranno con un approccio stagionale, con ciascuna stagione che conterrà quattro episodi distribuiti ogni 16 settimane.