SolSeraph, il tuo compito è ricostruire la civiltà proteggendo la popolazione

SolSeraph, l’ultimo titolo sviluppato da ACE Team (Rock of Ages), è in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, su Steam, il 10 luglio al prezzo di 14,99 €! SolSeraph mette ai giocatori le ali di una divinità onnipotente il cui compito è ricostruire la civiltà proteggendo la popolazione dalla costante minaccia di demoni e mitiche creature mostruose!

In principio c’era solo il Caos…

… Finché un giorno, quando Padre Cielo e Madre Terra sconfissero il Caos e generarono il mondo. Crearono le stelle, il sole, le acque e la terra. Poi diedero vita alle piante e agli animali, prima di dedicarsi alla loro più pregiata creazione: il genere umano. Una volta terminata l’opera, Padre Cielo e Madre Terra abbandonarono questo mondo, così che potesse crescere da solo in piena libertà.

Tuttavia le Giovani Divinità si rivelarono crudeli e arroganti, e cominciarono a tormentare gli esseri umani con incendi, tempeste e alluvioni, finché tutte le tribù non furono disperse sul territorio, costrette a una disperata battaglia per la sopravvivenza. Per fortuna, però, Helios, Cavaliere dell’Alba, figlio di una divinità e di un essere umano, è giunto in soccorso dell’umanità.

Caratteristiche di SolSeraph:

Riporta alla prosperità il genere umano – In un mix bilanciato di azione a scorrimento laterale ed elementi dei classici giochi strategici con visuale dell’alto, guida dall’alto ogni tribù svolazzando tra le nuvole, aiutandola ad espandere il suo territorio e a dissipare la nebbia oscura che avvolge le proprie terre. Una volta scoperte le tane delle creature malvagie, assumi direttamente il ruolo di Helios per combattere i mostri.

SolSeraph sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, su Steam, a partire dal 10 luglio al prezzo di 14,99 €