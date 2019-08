SOEDESCO rivela i miglioramenti per console e i volanti supportati da Truck Driver

Mentre Truck Driver si avvicina deciso alla data di pubblicazione, il 19 settembre, SOEDESCO ha dei succosi aggiornamenti da condividere con tutti. Dopo varie richieste da parte della community, oggi l’editore ha annunciato una lista di controller volanti compatibili. Inoltre, Truck Driver offrirà diversi miglioramenti per adattarsi al meglio alle console PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Mettiti alla guida in prima persona con il Supporto per Volante

I giocatori possono letteralmente mettersi al volante in Truck Driver. Pensato inizialmente solo per i controller, SOEDESCO ha deciso di dotare Truck Driver di un supporto per volante, in seguito a numerosi feedback entusiasti da parte della community. Anche per merito del proprio contributo, i giocatori potranno vivere un’esperienza di guida più realistica e immersiva, grazie al supporto per volante. Sia Thrustmaster che Logitech hanno dei volanti compatibili con Truck Driver. Sono supportati i tipi elencati di seguito:

PS4

• Thrustmaster T150 Force Feedback

• Thrustmaster T150 Ferrari Force Feedback

• Thrustmaster T150 Pro Force Feedback

• Thrustmaster T300 Servo base

• Thrustmaster T300 RS

• Thrustmaster T300 RS GT

• Thrustmaster T300 Ferrari Integral Alcantara ForceFeedback

• Thrustmaster T-GT

• Logitech G29 (driving force)

Xbox One

• Thrustmaster Ferrari 458 Spider Racing Wheel

• TX Servo Base Force Feedback

• TX Ferrari 458 Italia Force Feedback

• TX Leather Edition Force Feedback

• Thrustmaster TMX Force Feedback

• Thrustmaster TMX Pro Force Feedback

• Thrustmaster TS-XW racer SPARCO P310 (competition mod)

• Logitech G920 (driving force)

Truck Driver, un titolo migliorato per PS4 Pro e Xbox One X

Truck Driver avrà dei miglioramenti extra per PS4 Pro e Xbox One X che permetteranno ai giocatori di vivere un’esperienza di gioco ulteriormente ottimizzata. I miglioramenti saranno disponibili nelle opzioni di gioco e permetteranno al giocatore di scegliere tra due impostazioni sulla PS4 Pro e tra tre sulla Xbox One X. Tali impostazioni sono:

• Favorisci Qualità – PS4 Pro e Xbox One X

• Favorisci Risoluzione – PS4 Pro e Xbox One X

• Favorisci Prestazione – Xbox One X

Ogni impostazione favorisce miglioramenti diversi. Uno dei primi miglioramenti degni di nota è quello che riguarda la risoluzione del gioco. Questa passa dai 1080p della PlayStation 4 ai 1440p della PS4 Pro. Per quanto riguarda la Xbox, la risoluzione va dai 1080p della Xbox One, ai 4K della Xbox One X. Inoltre, le impostazioni migliorate forniscono effetti visivi migliori, come per i dettagli delle ombre e la qualità del cielo. Questi supplementi concorrono a garantire una migliore esperienza di guida.