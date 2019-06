Sniper Ghost Warrior Contracts, rivelato prima dell’E3 2019 [VIDEO]

Oggi, CI Games è entusiasta di svelare il trailer del debutto di Sniper Ghost Warrior Contracts, l’ultimo gioco della famosa serie di sparatutto tattico. Verso la fine di quest’anno su PC, PS4 e Xbox One, questo teaser introduce i giocatori nelle aspre regioni siberiane con cui dovranno confrontarsi, mantenendo al contempo il marchio di fabbrica della serie. Ma non è l’unica sorpresa in agguato …

Con l’E3 proprio dietro l’angolo, CI Games sarà disponibile nella vetrina annuale dei giochi per dare ai fan il loro primo sguardo al gameplay di Sniper Ghost Warrior Contracts. Oltre ad espandere il suo sniping che definisce il genere e mantenere un occhio attento ai dettagli attraverso il suo arsenale di armamenti realistico, Contracts porta la serie in una nuova direzione, offrendo scenari tesi e basati su missioni attraverso densi, più focalizzati mappe.

Adottando un approccio da rompicapo e sfruttando il suo sistema di contratti omonimo, queste missioni a risposta aperta possono essere affrontate in molti modi diversi, premiando il pensiero tattico e rapido di fronte agli incontri emergenti. Interessato ad aumentare ulteriormente il tuo pagamento? Le missioni pongono anche innumerevoli missioni secondarie che possono essere intraprese per guadagnare denaro extra per l’upgrade del tuo loadout.

Dalla sua campagna approfondita per giocatore singolo e la gamma di opzioni multiplayer, al suo sistema di contratti di missione basato sul ritorno alla forma, Sniper Ghost Warrior Contracts cerca di perfezionare la sensazione di fissare un obiettivo e pianificare il tuo approccio. Preparatevi ad affrontare la natura selvaggia siberiana e tutti gli ostacoli ambientali unici che porta con sé, perché i contratti di Sniper Ghost Warrior stanno prendendo la mira.

Sniper Ghost Warrior Contracts sarà lanciato nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli, in arrivo questo mese all’E3.