Skullgirls 2nd Encore uscirà questa primavera !!!

A seguito del recente annuncio di Agosto con il quale 505 Games e Lab Zero, sviluppatore dell’acclamato picchiaduro Skull Girls, comunicavano di aver siglato un accordo di partnership esclusiva, oggi Lab Zero Games ha lanciato il prototipo per il loro nuovo gioco action/RPG Indivisible! Il download gratuito da PC mostra lo stile grafico unico del gioco e un gameplay che mixa elementi tipici dei platform game con quelli RPG, dando ai giocatori un piccolo ma significativo assaggio dell’epica creazione di Lab Zero.

Il prototipo è stato finanziato da 505 Games e Lab Zero lo sta utilizzando per raccogliere i fondi che serviranno per continuare nello sviluppo di Indivisible. Utilizzando la piattaforma di crowdfunding Indiegogo, Lab Zero cercherà di raccogliere $1,500,000 e quando avrà raggiunto l’obiettivo, 505 Games metterà a disposizione il resto del budget necessario per completare lo sviluppo di Indivisible.

Indivisible è una nuova IP di genere action/RPG con protagonista Ajna (AHZH-na), una ragazza che intraprende un lungo viaggio per scoprire la verità che si cela dietro i suoi misteriosi poteri.

Durante questo viaggio diversi eroi si uniranno alla sua avventura e Ajna guadagnerà nuove abilità che le permetteranno di superare le varie ambientazioni e sconfiggere i nemici che incontrerà lungo la sua strada.

Indivisible include personaggi unici e un gameplay profondo, caratteristiche queste che contraddistinguono Lab Zero. Oltre ad un nuovo ed affascinante gameplay che mixa sapientemente azione e elementi RPG, Indivisible sarà caratterizzato da una trama profonda ispirata alle leggende del Sud-Est asiatico e altri miti, uno spettacolare mondo 2D disegnato a mano, vero marchio di fabbrica di Lab Zero e una meravigliosa colonna sonora ad opera di Hiroki Kikuta, compositore del leggendario Secret of Mana. […] Continua