Sfida la fisica del terreno con Overpass

Arrivano oggi nuovi dettagli relativi a Overpass, la nuova simulazione di corse off-road sviluppata da Zordix Raging e pubblicata da Bigben. Un nuovo video sottolinea l’innovativo e unico concept di gioco, che i fan dei motorsport e della guida estrema ameranno.

Controllando 25 buggie e quad delle marche più famose (Arctic Cat, Yamaha, Polaris e Suzuki), i giocatori dovranno affrontare tracciati estremi, con inclinazioni incredibili e vari ostacoli da superare.

Con 40 piste in ambienti e terreni differenti, una nuova sfida può essere trovata in ogni corsa. Che sia hillclimbing oppure rock-crawling, lo scopo sarà completare la corsa nel minor tempo possibile.

Il level design realistico e molto tecnico, combinato con l’avanzato motore grafico, garantisce una qualità mai vista in un prodotto di questo genere. Fango, sabbia, roccia, ostacoli naturali o artificiali, ogni tipologia di terreno offrirà sfide uniche. I giocatori dovranno scegliere il veicolo adatto ad un determinato tracciato, adattando lo stile di guida e prendendo consapevolezza riguardo al fatto che la velocità non è sempre la miglior risposta. Dal giusto controllo dell’accelerazione, passando per un sapiente uso della trasmissione e dei differenziali, fino al corretto tempismo nello scegliere quando usare le 2 o le 4 ruote motrici, fa sì che ci siano tantissime meccaniche da gestire e perfezionare per raggiungere la vittoria.

Inoltre, Overpass mette a disposizione varie modalità: Carriera, Corsa Veloce, Multiplayer Locale (split screen e hotseat) e Multiplayer Online fino a otto giocatori.

Overpass arriverà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch a febbraio 2020.