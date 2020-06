SEGA festeggia i sui 60 anni con Earth UFO Catcher

SEGA annuncia che per i suoi 60 anni, festeggerà con un’applicazione chiamata EARTH UFO CATCHER. Nel 1985 SEGA lancio nelle sale giochi il meccanismo della cattura premi tramite “l’artiglio”, come menzionato nel film Disney/Pixar Toy Story, queste macchinette permettevano grazie ad un joystick di muovere l’artiglio in ogni direzione entro un tempo prestabilito per provare a prendere un premio.

Durante l’evento SEGA FES 2018, presentò il “Big UFO Catcher” umano, e nell’anno successivo stravolse tutti con “Mega UFO Catcher”. Di seguito il video.

SEGA nel 2020 per festeggiare i suoi 60 anni, lancia quindi il UFO Catcher mondiale. In questa occasione, grazie ad una applicazione mobile, tutti i fan potranno raccogliere personaggi, icone e l’hardware di tutta la storia SEGA, per un totale di 139 premi.

L’evento si svolgerà dal 3 giugno alle ore 3:00 al 9 giugno alle ore 16:59, in questo periodo limitato si dovranno accaparrare più premi possibili per vincere la medaglia di Earth UFO Catcher!

Maggiori informazioni sul sito: https://ufo.sega.com/