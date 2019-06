Secret Files 2 ora disponibile su Nintendo Switch

Deep Silver è felice di annunciare che Secret Files 2 è ora disponibile su Nintendo Switch. È possibile acquistare il gioco sul Nintendo eShop.

Oltre al lancio della nuovissima avventura, è ora disponibile una nuova e importante patch di Secret Files Tunguska che migliora enormemente alcune caratteristiche.

Infine, Deep Silver ha anche rivelato che Secret Files: Sam Peters porterà ancora una volta i giocatori in una straordinaria avventura, in una storia sensazionale ambientata in Africa, con protagonista il giornalista Sam. Secret Files: Sam Peters sarà disponibile nell’estate del 2019 per Nintendo Switch.

A proposito di Secret Files 2

Carestia in Africa, inondazioni nel Sud-Est Asiatico, crisi economica in Europa e guerre civili in Sud America – il mondo è sull’orlo del disastro. Nina Kalenkow sta cercando di fuggire da tutto questo – e dalla sua relazione fallita con Max Gruber – in una nostalgica crociera in Portogallo. Ma è testimone di un omicidio nei moli di Amburgo e viene presto spinta sotto i riflettori a causa di eventi che coinvolgono non solo i continenti ma anche i diversi secoli.

Mentre il suo ex fidanzato e scienziato Max è testimone di inesplicabili catastrofi naturali durante le sue ricerche su antichi templi indonesiani, Nina si immerge, insieme al prete cattolico David Korell, nei segreti di una fanatica fratellanza che profetizza la fine del mondo. Presto dovranno chiedersi quale sia la connessione tra l’apocalisse profetizzata e un sinistro leader di un Ordine del Medioevo. Può la conoscenza che giace sepolta nel passato prevenire le catastrofi che incombono nel futuro? E quale potere è nascosto in un documento millenario, che ha portato alla morte di diverse persone? Un terribile segreto ti attende. Il mondo incontrerà presto un futuro scioccante.