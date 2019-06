Sean Johnston e il suo copilota Alex Kihurani hanno provato WRC 8 ecco le loro opinioni

Bigben e lo studio di sviluppo Kylotonn hanno invitato il principale giocatore di e-Sports e talentuoso giovane pilota americano Sean Johnston e il suo copilota Alex Kihurani a provare WRC 8 per avere la loro autorevole opinione sulla più ambiziosa simulazione di rally mai creata.

La serie di WRC è tornata, arrivando all’ottava edizione del videogioco su licenza ufficiale della FIA World Rally Championship 2019! Con un gameplay completamente rinnovato e una maggiore attenzione agli aspetti simulativi,WRC 8 pone il giocatore nel cuore della competizione. Per riprodurre le sensazioni di guida nel miglior modo possibile, Bigben e Kylotonn hanno invitato il giovane pilota Sean Johnston, che compete nella categoria Junior WRC, ed il suo co-pilota Alex Kihurani a provare WRC 8. Sean non è solamente un pilota di primissimo livello ma anche un giocatore e-Sport per la GT Academy. Come esperto nelle simulazioni automobilistiche risulta particolarmente qualificato per parlare di una licenza come WRC.

Il loro feedback ha confermato che il realismo raggiunto nelle differenti categorie è di assoluto livello. Sean ha inoltre posto l’accento sull’accuratezza delle note del co-pilota, davvero cruciali nelle corse di rally per aiutare il pilota a superare le sfide degli stage speciali. Asfalto, ghiaia e persino ghiaccio: la fisica ultra-realistica di WRC 8 rende al meglio i differenti comportamenti del veicolo sulle diverse superfici. Per essere più veloci e risultare vittoriosi, ogni curva del tracciato va conosciuta a fondo. Ecco perché le note del co-pilota sono così importanti per anticipare i rischi e trovare il percorso migliore. Impressionati dalla coerenza tra i pacenotes e le sensazioni percepite durante la competizione, Sean Johnston e Alex Kihurani hanno evidenziato il realismo e il divertimento che ha aggiunto.

I loro commenti, combinati con quelli già raccolti dai migliori giocatori e-Sport di WRC, stanno aiutando gli sviluppatori a rifinire il gameplay di WRC 8 e a creare un’esperienza di gioco senza rivali. Grazie al sistema di clima dinamico e alla fisica ultra-realistica, il giocatore avrà bisogno di precisione, accurate previsioni e velocità di reazione per arrivare al livello più alto attraverso i 102 stage di WRC 8.

“Sono stato davvero impressionato dal sistema di note del co-pilota, specialmente per quanto effettivamente coincidano con le curve, cosa mai vista in una simulazione!” ha spiegato Johnston.