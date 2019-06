Se vuoi tremare di paura Home Sweet Home, è disponibile su PlayStation VR

Il publisher e sviluppatore di videogame, Mastiff, è fiero di annunciare che Home Sweet Home, un avvincente gioco horror in prima persona basato sulla mitologia e sulla tradizione tailandese del mondo reale, è ora disponibile per PlayStation 4 e PlayStation VR per PS4.

Primo di una serie di terrificanti giochi horror-stealth in prima persona, Home Sweet Home porta i giocatori in un labirinto oscuro e contorto, dove un miasma di paura riempie l’aria, il terrore sanguina attraverso le crepe nel soffitto e giunge attraverso le assi rotte del pavimento e l’ansia cresce ad ogni passo.

Dopo una lunga notte di lutto e dolore per la recente scomparsa di sua moglie, Tim si sveglia e non si ritrova nel comfort della sua casa, ma in uno strano edificio fatiscente. Confuso, deve evitare spiriti mortali, risolvere enigmi e svelare sinistri segreti mentre cerca disperatamente sua moglie e una via d’uscita.

C’è un oscuro segreto che getta un’ombra su questo edificio…e senza dubbio, non è più la casa felice di una volta.

Caratteristiche chiave

Avvincente horror tailandese – Una trama oscura ispirata a tradizioni, miti e convinzioni tailandesi che cattureranno i giocatori

Sconfiggi gli spiriti – Senza armi per affrontare gli spiriti maligni, i giocatori devono far riferimento alla loro astuzia in ogni momento per sopravvivere

Cerca e scopri – Ispeziona ogni angolo del labirinto e indaga sui misteri, le difficoltà e le tragedie del condannato

Affronta le tue paure – Immergiti in un nuovo livello di paura e terrore in prima persona con la compatibilità PS VR

Home Sweet Home è ora disponibile in edizione fisica e digitale per PlayStation 4 e PlayStation VR e include una serie di nuove funzionalità come l’IA, effetti sonori aggiuntivi, miglioramenti delle prestazioni e molto altro.