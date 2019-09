Scopriamo i retroscena di Trine 4: The Nightmare Prince nel nuovo video sviluppo

Il publisher Modus Games si unisce all’autore, al direttore artistico e al vicepresidente di Frozenbyte per parlare dei retroscena, della grafica e della storia di Trine 4: The Nightmare Prince nell’ultimo video Modus Indie Access.

Guarda i video esclusivi direttamente da Frozenbyte Studio, scopri la storia della serie di Trine e tutto ciò che ha ispirato la direzione artistica di Trine 4 e le ambientazioni di Trine 4: The Nightmare Prince, in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC l’8 ottobre 2019.

Nel video vedrai i concept art dei diversi giochi della serie Trine e le creazioni a cui stanno lavorando gli artisti nello studio, darai uno sguardo a due battaglie contro i boss di Trine 4 e scoprirai la flora e la fauna finlandesi che hanno ispirato l’ultimo capitolo di Trine. Ispirandosi alla meravigliosa natura della Finlandia. Trine 4: The Nightmare Prince, con le sue ambientazioni rigogliose, garantisce un’incantevole gamma di viste mozzafiato. Tuttavia, la bellezza di queste terre piene di vita è minacciata delle evocazioni del principe Selius, che diffondono l’oscurità e riempiono tutto con la loro minacciosa presenza dalle funeste tinte violacee.

Trine 4: The Nightmare Prince segna il ritorno della serie alle sue radici di platform a scorrimento orizzontale ed è il primo capitolo in grado di supportare squadre di quattro giocatori e cambiare i rompicapi a seconda del numero di membri della squadra. Gli avventurieri possono tuffarsi nell’ultimo capitolo della serie già dal giorno dell’uscita, oppure possono immergersi nella storia completa scegliendo Trine: Ultimate Collection, anch’esso in uscita l’8 ottobre, che include Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: The Artifacts of Power e Trine 4: The Nightmare Prince.