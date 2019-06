Romancing SaGa 3 e SaGa SCARLET GRACE arriveranno presto in una versione remaster

Durante il suo live event all’E3 2019, Square Enix, ha annunciato che il leggendario capolavoro RPG, Romancing SaGa 3, arriverà presto in Occidente con una remaster in HD per console e dispositivi mobile. SQUARE ENIX ha anche rivelato che anche SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS, è in sviluppo per l’Europa e il Nord America.

Sviluppato da veterani del settore tra cui il leggendario sviluppatore Akitoshi Kawazu, director di Romancing SaGa, SaGa Frontier e THE FINAL FANTASY LEGEND, Romancing SaGa 3 è stato originariamente pubblicato in Giappone nel 1995. Questa nuovissima remaster in HD introduce una grafica ottimizzata, nuovi dungeon da esplorare, nuovi scenari e la funzione New Game+. Guarda il trailer di Romance SaGa 3 qui:

SQUARE ENIX ha anche annunciato SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS, una versione migliorata di SaGa SCARLET GRACE, originariamente pubblicato solo in Giappone nel 2016. I nuovi arrivati e i fan di lunga data del franchise possono dare forma alle proprie avventure con uno dei quattro protagonisti, Urpina, Taria, Balmant e Leonard, ciascuno con la propria trama che consente ai giocatori di godere di quattro diversi RPG in un unico titolo.

Con la sua prima versione occidentale, AMBITIONS si basa sull’uscita originale giapponese e avrà una serie di miglioramenti e aggiunte, tra cui grafica nuova e migliorata, voiceover dei personaggi, armi, abilità e altro ancora. Inoltre, i giocatori avranno accesso a più di 70 alleati da aggiungere potenzialmente al proprio gruppo e testare diverse strategie di battaglia con il nuovo sistema di timeline a turni mentre conquistano nuovi scenari, mostri e boss nel loro viaggio.

Romancing SaGa 3 sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One (inclusa Xbox One X), Windows 10, STEAM, App Store e Google Play. SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, STEAM, STEAM, App Store e Google Play.