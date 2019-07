ROG Strix Scope La nuova tastiera meccanica di ASUS Republic of Gamers

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia l’arrivo in Italia di ROG Strix Scope, tastiera meccanica pensata per i gamer più esigenti con l’esclusivo designXccurate del tasto Control (Ctrl) che garantisce la massima precisione in gioco.

Il tasto Ctrl è fondamentale nei giochi FPS (first-person-shooter) ed è per questo che il team R&D di ROG ha studiato attentamente lo stile di gioco dei gamer professionisti, ampliando la superficie del tasto fino a raggiungere una dimensione doppia rispetto alla dimensione tradizionale, riducendo allo stesso tempo l’estensione del tasto Windows per evitare, così, attivazioni involontarie.

Per i gamer che amano dare un tocco di stile alle proprie periferiche, la ROG Strix Scope può essere personalizzata con quattro keycap color silver per i tasti WASD così da creare maggiore contrasto con gli altri tasti, dando vita a un look accattivante, con un vantaggio sia in termini di design che di funzionalità.

ASUS ROG Strix Scope è disponibile al prezzo consigliato di 159,90 € IVA inclusa.