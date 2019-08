Rivelato l’Episodio 4 di Life is Strange 2, “Faith”

Square Enix Inc. e Eidos-Montréal annunciano oggi che Deus Ex: Mankind Divided, il tanto atteso sequel dell’acclamato Deus Ex: Human Revolution, sarà ufficialmente lanciato, a livello globale, il 23 febbraio 2016 per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC.

Finalmente, per i fan più accaniti di Deus Ex, una Collector’s Edition, votata dai fan, é disponibile per la prenotazione. Oltre a comprendere tutti i contenuti in-game, conterrà anche l’Art Book “Titan” di 48 pagine, una figurine da 9” di Adam Jensen, una steelbook in limited edition e l’edizione Day 1 di Deus Ex: Mankind Divided.

