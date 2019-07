Ritorna Truck Driver ecco svelato in un video i suoi personaggi

Il publisher olandese SOEDESCO annuncia che N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure verrà rilasciato il 29/4/2016 su Steam.

N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure è il meraviglioso viaggio di un bambino che è la chiave di tutti i misteri del fittizio mondo in cui vaga, affiancato da un misterioso compagno. I giocatori potranno immergersi, grazie anche alla colonna sonora e all’atmosfera suggestiva, in un gioco basato fortemente sulla narrativa e sui puzzle intuitivi. […] Continua