Quasi pronta Coherence, la piattaforma pensata per gli sviluppatori di giochi online

Coherence, la nuova impresa di veterani del settore di DICE, Unity e Playdead, è orgogliosa di annunciare una nuova piattaforma aperta cloud-based pensata per gli sviluppatori e atta a rendere più democratica la creazione di giochi online, permettendo a team di sviluppo di ogni dimensione di creare mondi virtualmente senza limiti per scala e possibilità.

La piattaforma Coherence potrà contare su plugin per la maggior parte degli engine di sviluppo, a partire da Unity. Permetterà agli studi di ogni dimensione e livello di esperienza di creare videogiochi online persistenti e scalabili, e consentirà loro di focalizzarsi completamente sul gameplay piuttosto che sulle tecnologie di rete. Coherence è progettata intorno ai concetti di prestazione e flusso di sviluppo lineare.

Coherence è frutto del lavoro di imprenditori e leader nel settore della tecnologia, le cui creazioni hanno già raggiunto milioni di giocatori in tutto il mondo; il CEO Dino Patti, imprenditore e co-fondatore degli studi di sviluppo indipendenti Playdead (Limbo, Inside) e Jumpship (Somerville), e il CTO Peter Björklund, sviluppatore esperto e principale figura creativa dietro le infrastrutture di rete del motore Frostbite di DICE (utilizzato per le serie Battlefield, Star Wars Battlefront, FIFA e Madden). Il co-fondatore, membro del consiglio di amministrazione ed ex CEO di Unity, David Helgason fa parte del team di Coherence in qualità di consulente principale.

“Al giorno d’oggi ci sono troppe sfide da affrontare quando si creano interazioni in tempo reale per i videogiochi”, ha dichiarato il CEO di Coherence Dino Patti. “C’è dunque un modo per unire la qualità dell’esperienza single player con gli aspetti sociali dei videogiochi multiplayer? Le macchinose tecnologie di rete non dovrebbero limitare la creatività o la possibilità di connessione tra le persone. La nostra visione è quella di livellare l’orizzonte dell’industria dei videogiochi, offrendo una piattaforma facile da usare, sviluppata su un’architettura velocissima e con grande attenzione alla sua identità open-source.

Rendere più democratico lo sviluppo di videogiochi online è un’incredibile opportunità che non vedo l’ora di cogliere. Credo che permettendo a chiunque di sviluppare titoli multiplayer su ampia scala stiamo aprendo le porte a una nuova ondata di esperienze interconnesse originali che non avremmo mai potuto vedere altrimenti. Continuo a essere entusiasta di ciò che stiamo sviluppando in Jumpship, e il mio sogno per Coherence è quello di poter giocare a incredibili titoli multiplayer che sono emotivamente intensi tanto quanto le raffinate esperienze single player su cui ho lavorato in precedenza”.

Il lancio di Coherence è previsto per l’inizio del 2020, con fasi di Alpha e Beta pianificate per la fine di quest’anno. Per ottenere maggiori informazioni ed essere aggiornati su ulteriori novità, gli sviluppatori possono registrarsi direttamente sul sito www.coherence.io.