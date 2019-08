PUBG MOBILE incontra Resident Evil 2 con il nuovo aggiornamento: modalità zombie

Tencent Games e PUBG Corporation hanno rilasciato la versione completa dell’aggiornamento 0.14.0 per PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS MOBILE (PUBG MOBILE). L’aggiornamento di oggi vanta una nuovissima versione infezione dell’apprezzata modalità zombi in PUBG MOBILE, oltre a nuovi temi per il Royale Pass e altro ancora. I giocatori possono accedere all’ultimo aggiornamento gratuitamente su App Store e Google Play.

All’inizio di quest’anno, PUBG MOBILE ha collaborato con Resident Evil 2 per dare al classico campo di battaglia una sfumatura più sinistra con l’introduzione della modalità zombi. In questa acclamata modalità di PUBG MOBILE, i giocatori mettono alla prova la propria grinta contro orde di mostri per sopravvivere fino all’alba. Per la prima volta in assoluto, i player possono lanciarsi in una nuovissima modalità “infezione zombi” giocatore contro giocatore in cui si viene divisi in zombi o difensori. Mentre i difensori sono equipaggiati con armi da fuoco, gli zombi possono usare solo armi da mischia e abilità speciali con tempi di recupero per abbattere e infettare i difensori. Se tutti i difensori sono infettati, gli zombi vincono!

Oltre alla modalità Infezione, l’aggiornamento 0.14.0 offre:

Tesoro a tema marino – Per continuare il divertimento nautico della stagione estiva, un tema tutto nuovo del “Tesoro dei Sette Mari” abbellisce il menu principale e gli oggetti di gioco di PUBG MOBILE;

– Per continuare il divertimento nautico della stagione estiva, un tema tutto nuovo del “Tesoro dei Sette Mari” abbellisce il menu principale e gli oggetti di gioco di PUBG MOBILE; Caccia al Tesoro globale – L’aggiornamento a tema di oggi porta con sé una caccia in-game senza precedenti con ricompense da milioni di dollari. I giocatori possono raccogliere bussole d’oro, d’argento e di bronzo per riscattare i premi;

– L’aggiornamento a tema di oggi porta con sé una caccia in-game senza precedenti con ricompense da milioni di dollari. I giocatori possono raccogliere bussole d’oro, d’argento e di bronzo per riscattare i premi; Royale Pass Stagione 8 – Gli oggetti passati più amati dai fan sono stati riassortiti per consentire ai giocatori di guadagnarli e sbloccarli;

– Gli oggetti passati più amati dai fan sono stati riassortiti per consentire ai giocatori di guadagnarli e sbloccarli; Aggiornamento del Sistema di missioni giornaliere – Tutte le sfide di gioco giornaliere sbloccano ricompense migliori per avere ancora più possibilità di guadagnare bottini rari;

– Tutte le sfide di gioco giornaliere sbloccano ricompense migliori per avere ancora più possibilità di guadagnare bottini rari; Download in Background per iOS – I giocatori iOS ora possono tenere PUBG MOBILE aperto come app in background durante il download degli aggiornamenti;

– I giocatori iOS ora possono tenere PUBG MOBILE aperto come app in background durante il download degli aggiornamenti; Pacchetto Estensione Risorse per Android – A partire da oggi, le dimensioni del pacchetto di installazione Android sono state ridotte e le attrezzature di gioco utilizzate raramente possono essere archiviate nel Pacchetto Estensione Risorse fino a quando non sono necessarie.

PUBG MOBILE è scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play.