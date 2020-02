Presto in arrivo Nintendo Switch edizione di Animal Crossing: New Horizons

Ti aspetta una nuova vita su un’isola deserta. Per festeggiare l’uscita di Animal Crossing: New Horizons, il 20 marzo sarà reso disponibile in tutti i negozi un bundle di Nintendo Switch che includerà un’edizione speciale della console Nintendo Switch insieme a un codice download del gioco. Con questo bundle i giocatori possono portare con sé in grande stile la propria vita sull’isola.

La console Nintendo Switch edizione speciale Animal Crossing: New Horizons vanta un design unico, ispirato da questo nuovo gioco. Oltre a un motivo sul lato posteriore della console, il bundle include dei controller Joy-Con verde pastello e azzurro con il retro bianco, laccetti colorati e una base per Nintendo Switch bianca, decorata con le immagini degli inconfondibili personaggi Tom Nook, Mirco e Marco.

Dai un’occhiata al trailer appena uscito di Nintendo Switch edizione speciale Animal Crossing: New Horizons. Fra non molto, tutti coloro che non vedono l’ora di calarsi nella vita sull’isola potranno preordinare la console presso i rivenditori selezionati.

Il 20 marzo saranno disponibili anche il set custodia per Nintendo Switch (edizione speciale Animal Crossing: New Horizons) con pellicola protettiva e il set custodia per Nintendo Switch Lite (edizione speciale Animal Crossing: New Horizons) con pellicola protettiva. Questi set proteggeranno la tua console dovunque tu vada e ogni volta che porterai in giro Animal Crossing: New Horizons.

In Animal Crossing: New Horizons i giocatori partiranno all’avventura grazie allo speciale Pacchetto isola deserta di Nook Inc. Giunti su un’isola deserta, i giocatori potranno rimboccarsi le maniche per iniziare una nuova vita, rendendola, con il passare del tempo, esattamente come desiderano – che sia decorando la propria casa, realizzando nuovi oggetti o personalizzandone l’aspetto oppure condividendo le proprie esperienze con gli amici.

Animal Crossing: New Horizons segna il debutto della serie Animal Crossing su Nintendo Switch e introduce nuove funzionalità come la realizzazione di oggetti, nuovi modi di decorare sia gli interni che gli esterni, il Nook Phone e tanto altro ancora. Come nei giochi precedenti della serie, i giocatori possono intraprendere tante attività diverse e incontrare nuovi e vecchi personaggi, mentre si godono in pace il trascorrere delle stagioni sull’isola.

Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch, il bundle con la console Nintendo Switch edizione speciale Animal Crossing: New Horizons, come i set con custodia e pellicola protettiva per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, arriveranno nei negozi in Europa il 20 marzo.