Possiamo già iniziare a giocare a DRAGON QUEST BUILDERS 2

Square Enix Ltd. ha svelato oggi ulteriori dettagli riguardo NieR: AUTOMATA, l’atteso seguito del gioco di culto NIER uscito nel 2010. Questo gioco di ruolo in terza persona è attualmente in sviluppo in collaborazione con PlatinumGames Inc.

Durante una presentazione esclusiva tenutasi oggi allo stand SQUARE ENIX alla Paris Games Week 2015, Yosuke Saito (DRAGON QUEST® X / NIER) producer di NieR: Automata e il director YOKO TARO (Drakengard® / NIER) hanno svelato un nuovissimo trailer, dando l’opportunità agli spettatori di vedere i primi spezzoni di quel gameplay action per cui PlatinumGames Inc. sono rinomati.

Il producer Yosuke Saito ha commentato così la decisione di creare un seguito per questo titolo di culto: “NIER ha attirato l’attenzione di molti giocatori; è stato qualcosa di così speciale che ci siamo sentiti in dovere di accontentare la richiesta dei fan di avere un sequel. Il mio sogno di collaborare con PlatinumGames per creare l’action RPG definitivo è divenuto realtà.”

All’evento sono inoltre state mostrate immagini e artwork per dimostrare ai giocatori quanto diversificata e ricca sarà l’esperienza visiva di NieR: Automata. Ulteriori dettagli sono stati presentati riguardo al personaggio androide 2B, creato da Akihiko Yoshida di CyDesignation, Inc. (FINAL FANTASY® XIV / BRAVELY DEFAULT) e mostrato per la prima volta durante l’E3 di quest’anno.

NieR Automata è attualmente in sviluppo esclusivamente per PlayStation 4. Ulteriori informazioni saranno rivelate prossimamente.

