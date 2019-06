Portal Knights nuova espansione e importante aggiornamento gratuito

505 Games e lo studio di sviluppo Keen Games sono pronti a rilasciare ben DUE importanti aggiornamenti per il loro famosissimo e pluripremiato gioco di Azione-RPG sandbox: Portal Knights.

Il nuovo trailer di Portal Knights dedicato alla nuova espansione e all’aggiornamento gratuito è disponibile qui:

La prima novità è rappresentata dal DLC “ELFI, LADRI E VARCHI!”, in cui la misteriosa luna di Faynore offrirà contenuti mai visti prima che includono::

Una nuova razza elfica! Impersona un Elfo, orecchie a punta incluse, acconciature elfiche, tonalità della pelle e molto altro ancora!

I giocatori che acquisteranno il DLC potranno consentire ai propri amici di raggiungerli in queste nuove aree in modo che possano beneficiare di un’anticipazione gratuita dei contenuti dell’espansione .

L’aggiornamento GRATUITO per PC e console include:

La Gilda dei Maghi! Una nuova città ricca di missioni, personaggi e tradizioni elisiane.

Una nuova città ricca di missioni, personaggi e tradizioni elisiane. Creazione di sotterranei! Per la prima volta, nella Modalità Creativa i giocatori potranno piazzare mostri, creare trappole e puzzle utilizzando nuovi blocchi, pulsanti, piastre a pressione e altro ancora.

I giocatori possono tenere traccia dei propri incarichi mentre viaggiano da isola in isola e scegliere di conseguenza a quale dare seguito. Non è finite qui! Centinaia di miglioramenti, bug fixing, ottimizzazione di performance e alter sorprese.

Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri canali social!

Il DLC “Elfi, Ladri e Varchi” DLC (9.99€) è l’aggiornamento GRATUITO delle missioni saranno disponibili per Steam e Xbox One a partire dal 27 giugno 2019 e per PS4 a partire dal 28 giugno 2019. Entrambi saranno disponibili entro l’estate per Nintendo Switch.