Pokémon Spada e Scudo non sarà molto più grande dei precedenti

Pokémon Spada e Scudo promette di portarci in una delle più grandi regioni che non abbiamo mai visto in un titolo Pokémon. Tuttavia, è importante non fraintendere questa frase, poiché la realtà è ben diversa.

In una recente intervista su IGN , Junichi Masuda e Shigeru Ohmori, produttore e regista di Pokémon Spada e Scudo, rispettivamente, hanno parlato della durata della nuova avventura Pokémon. La prima cosa è che hanno chiarito è che non si sono concentrati sulla durata di molte più ore di gioco o sul renderlo un titolo davvero fantastico, il loro obiettivo è stato la rigiocabilità.

Pertanto, sebbene sia difficile confrontare la dimensione che Galar avrà con le altre regioni Pokémon, i creativi considerano Pokémon Spada e Scudo nell’avere molti contenuti nella trama principale rispetto ad altri titoli. Detto questo, è possibile che tu ti diverta a lungo grazie a tutte le sue attività secondarie e alle possibilità del suo post-gioco.

“Cerchiamo sempre di superare noi stessi”, ha detto Masuda, “ma penso che tu possa aspettarti almeno la quantità di contenuti che avresti visto nelle generazioni precedenti.”

