Pokémon Spada e Pokémon Scudo: su Switch alla fine del 2019

Durante il Pokémon Direct di oggi, Tsunekazu Ishihara, Presidente e Amministratore delegato di The Pokémon Company, ha annunciato l’uscita di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, i nuovi videogiochi RPG della serie principale Pokémon. Sviluppati da GAME FREAK inc., questi giochi saranno disponibili alla fine del 2019 in esclusiva per Nintendo Switch.

Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono ambientati a Galar, una vasta regione con una gran varietà di paesaggi: zone rurali idilliache, città moderne, vaste pianure e montagne rocciose e innevate. Qui esseri umani e Pokémon vivono e lavorano insieme per sviluppare l’industria della regione. I fan dei Pokémon potranno visitare una dopo l’altra tutte le Palestre della regione, puntando all’ambito titolo di Campione o Campionessa. Durante il loro viaggio saranno affiancati dal loro primo compagno d’avventura, scelto fra Pokémon scoperti di recente, mai visti prima.

“Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono il nuovo entusiasmante capitolo nel lungo viaggio pieno d’avventure che i videogiochi Pokémon hanno iniziato esattamente 23 anni fa in questo stesso giorno”, ha annunciato Ishihara, Presidente e Amministratore delegato di The Pokémon Company. “Da allora, Allenatori di tutto il mondo hanno scoperto nuovi Pokémon, affrontato lotte leggendarie e accumulato tantissimi preziosi ricordi delle loro avventure. Non vediamo l’ora di continuare questo viaggio nell’universo dei Pokémon esplorando la nuova splendida regione in cui sono ambientati i prossimi giochi, in uscita a fine anno su Nintendo Switch.”

All’inizio dell’avventura, i giocatori dovranno scegliere il loro compagno di viaggio fra tre nuovi Pokémon: Grookey, Scorbunny e Sobble. Il Pokémon Scimpanzé Grookey è birichino e infinitamente curioso, il Pokémon Coniglio Scorbunny è traboccante di energie e sempre di corsa, e il Pokémon Acquacertola Sobble è talmente timido che sferra i suoi attacchi standosene nascosto nell’acqua.

Ecco a voi il nuovo trailer: