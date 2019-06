Pokémon Spada e Pokémon Scudo, annunciati una nuova Capopalestra e la Poké Ball Plus

Sono stati svelati altri dettagli a proposito dei Raid Dynamax e delle Terre Selvagge, due nuovi elementi presenti negli attesissimi giochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Inoltre, è stata presentata una nuova Capopalestra e annunciata la compatibilità con la Poké Ball Plus. Pokémon Spada e Pokémon Scudo, gli ultimi titoli della serie principale di videogiochi Pokémon, saranno disponibili il 15 novembre 2019 in esclusiva per Nintendo Switch.

I Pokémon delle Terre Selvagge

La regione di Galar è caratterizzata da vaste distese note come “Terre Selvagge” che sono l’habitat di svariati tipi di Pokémon. Esplorando le Terre Selvagge per la prima volta, gli Allenatori noteranno che i Pokémon selvatici molto potenti e sempre all’erta. Le condizioni atmosferiche nelle Terre Selvagge possono influenzare sia i Pokémon selvatici che appaiono, sia il campo di lotta: ad esempio, lottando durante un temporale le mosse di tipo Acqua ed Elettro saranno più potenti.

I Raid Dynamax

I Raid Dynamax sono lotte speciali che hanno luogo in Pokémon Spada e Pokémon Scudo quando quattro giocatori uniscono le forze per affrontare un Pokémon Dynamax selvatico nelle Terre Selvagge. Gli Allenatori potranno trovare altri giocatori disposti a partecipare a un Raid Dynamax tramite una notifica nelle Funzioni Y-Comm, una novità di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Nella schermata delle Funzioni Y-Comm, i giocatori potranno anche fare scambi e lotte in link tramite Internet o comunicazione locale.

Il fenomeno Dynamax, che si manifesta solamente a Galar, è in grado di far assumere ai Pokémon dimensioni gigantesche e di fargli sprigionare una potenza inaudita. Esaminando le tane di Pokémon che si trovano nelle Terre Selvagge, gli Allenatori potranno incontrare Pokémon Dynamax di specie e livelli di forza diversi. Durante la lotta, questi Pokémon potrebbero usare più mosse in un turno, neutralizzare l’abilità degli altri Pokémon in campo o persino annullare tutte le modifiche alle statistiche effettuate. I Pokémon Dynamax selvatici sono inoltre in grado di generare barriere misteriose che li proteggono da quasi tutti i danni: gli Allenatori dovranno quindi abbatterla, colpendola ripetutamente, per riuscire a infliggere efficacemente dei danni al Pokémon Dynamax. Se il Pokémon di un Allenatore finisce KO, quest’ultimo potrà comunque fare il tifo per gli altri Allenatori! Se un Allenatore riuscirà ad avere la meglio in un Raid Dynamax, tutti gli Allenatori che hanno partecipato alla lotta avranno modo di tentare la cattura del Pokémon Dynamax appena sconfitto, e potrebbero anche ricevere molti strumenti utili.

Azzurra, la Capopalestra esperta del tipo Acqua

Nella regione di Galar vi sono vari stadi che ospitano le Palestre, dove si trovano Allenatori e Allenatrici specializzati in un determinato tipo. Per ottenere il titolo di Campione o Campionessa, i giocatori dovranno sconfiggere l’Allenatore più forte di ogni Palestra, ovvero il Capopalestra. In Pokémon Spada e Pokémon Scudo, gli Allenatori si troveranno ad affrontare Azzurra, una Capopalestra esperta di Pokémon di tipo Acqua. Il suo atteggiamento calmo e posato nasconde un forte spirito competitivo e una volontà di ferro, qualità che si manifestano nelle potenti mosse di tipo Acqua che usa per spazzare via i suoi avversari.

Compatibilità con la Poké Ball Plus

Collegando Pokémon Scudo o Pokémon Spada a una Poké Ball Plus, i giocatori potranno trasferirvi il loro Pokémon preferiti e portarli a spasso nel mondo reale. Si vedrà la Poké Ball Plus illuminarsi e vibrare, e ogni tanto si sentirà anche il verso del Pokémon al suo interno. Appena acquistate, le Poké Ball Plus conterranno il Pokémon misterioso Mew al loro interno. Collegando una Poké Ball Plus nuova a Pokémon Spada o Pokémon Scudo, i giocatori potranno ricevere Mew in quel gioco. A differenza di quanto avviene per Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, la Poké Ball Plus non potrà essere usata come controller in Pokémon Spada e Pokémon Scudo.