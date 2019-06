Per la prima volta su Steam Million Arthur: Arcana Blood

Square Enix ha annunciato che la versione PC di Million Arthur: Arcana Blood, il nuovo ed emozionante gioco di combattimento in 2D, è ora acquistabile su STEAM.

Million Arthur: Arcana Blood è un classico picchiaduro 1 contro 1 in 2D con un ampio roster di 13 personaggi giocabili e 31 ” Support Knight ” evocabili che assistono il giocatore in ogni modo possibile. Oltre all’azione caotica, gli appassionati della serie Million Arthur potranno vivere una nuova avventura supervisionata da Kazuma Kamachi, incentrata sul Grand Martial Arts Tournament di Britain e sui guerrieri desiderosi di vincere e di essere riconosciuti come il vero Arthur. Grazie all’avvincente e originale story mode, all’online competitive play mode, alle Training e Time Trial mode e altro ancora, Million Arthur: Arcana Blood conquisterà nuovi giocatori e li trascinerà nel mondo della serie Million Arthur.

Million Arthur: Arcana Blood riunisce i popolari personaggi della serie Million Arthur e include combattenti di altri giochi come “Otherworldly Riesz” di Trials of Mana, “Otherworldly Koume Sakiyama” di LORD of VERMILION e “Otherworldly Iori Yagami” di THE KING OF FIGHTERS XIV.

Per festeggiare l’uscita del gioco, i fan possono acquistare la Million Arthur: Arcana Blood LIMITED EDITION, disponibile solo fino al 20 agosto 2019. Oltre al gioco completo, i giocatori riceveranno due stupendi wallpaper e un music sampler composto da cinque vivaci brani del gioco, realizzati dalla celebre compositrice Yoko Shimomura. Maggiori informazioni sulla Million Arthur: Arcana Blood LIMITED EDITION sono disponibili qui.

Inoltre, Million Arthur: Arcana Blood sarà giocabile agli EVO Community Championships dell’Evolution Championship Series 2019 di Las Vegas. L’evento sarà trasmesso in diretta il 3 agosto per permettere agli appassionati di seguire le sfide tra i campioni del momento. Presto saranno disponibili ulteriori informazioni.

Million Arthur: Arcana Blood è ora disponibile su STEAM (PC).