Oggi disponibile un grandissimo aggiornamento di PUBG MOBILE

Tencent Games e PUBG Corporation hanno reso disponibile oggi un grandissimo aggiornamento in PUBG MOBILE, in cui i giocatori mobile di tutto il mondo hanno la possibilità di provare la nuova modalità deathmatch a squadre. Per la prima volta in assoluto PUBG MOBILE offre un’emozionante modalità 4v4 con frenetici scontri a fuoco insieme a molte altre aggiunte in-game.

Questa nuova modalità sprona i giocatori di PUBG MOBILE a comunicare, collaborare e pensare velocemente per guadagnarsi l’ambita vittoria. Nella nuova modalità deathmatch è possibile utilizzare la visuale in prima persona (FPP) o quella in terza persona (TPP) ed è previsto un respawn a tempo durante il quale le squadre devono competere per ottenere il maggior numero di uccisioni.

L’aggiornamento alla versione 0.13.0 arriva solo poche settimane dopo che Tencent Games e PUBG Corporation hanno annunciato il raggiungimento di un grande traguardo per PUBG MOBILE: secondo App Annie infatti, il gioco ha superato i 400 milioni di download e i 50 milioni di utenti attivi giornalieri al di fuori della Cina. PUBG MOBILE continua ad affermarsi come uno dei giochi mobile più popolari al mondo dopo aver dominato gli award show di fine anno del 2018 conquistando il titolo di “Mobile Game of the Year” ai Golden Joysticks, tra le tante nomination.

All’inizio di quest’anno PUBG MOBILE ha fatto parlare di sé grazie all’introduzione del nuovo Gameplay Management System, diventando uno dei primi ad impegnarsi per rendere il gioco più salutare.

Oltre alla modalità deathmatch, il grande aggiornamento di PUBG MOBILE introduce anche premi a tema Godzilla: King of the Monsters, aggiunte al gameplay e altri bilanciamenti importanti.

I dettagli dell’aggiornamento di oggi:

Aggiornamento delle impostazioni di controllo : le modalità FPP e TPP ora dispongono di un’unica impostazione per una maggiore personalizzazione del controllo delle azioni su schermo, incluso un nuovo pulsante specifico per scalare e arrampicarsi;

: le modalità FPP e TPP ora dispongono di un’unica impostazione per una maggiore personalizzazione del controllo delle azioni su schermo, incluso un nuovo pulsante specifico per scalare e arrampicarsi; Tema per Godzilla: King of the Monsters : è in corso la collaborazione tra PUBG MOBILE e Godzilla: King of the Monsters e sullo sfondo della lobby è in arrivo il temibile tema di Godzilla, insieme a molti altri eventi, premi e altro.

: è in corso la collaborazione tra e Godzilla: King of the Monsters e sullo sfondo della lobby è in arrivo il temibile tema di Godzilla, insieme a molti altri eventi, premi e altro. Impronte a Vikendi : i giocatori possono ora investigare e rintracciare i propri nemici grazie all’aggiunta di impronte da neve nella zona della tundra nella mappa Vikendi.

: i giocatori possono ora investigare e rintracciare i propri nemici grazie all’aggiunta di impronte da neve nella zona della tundra nella mappa Vikendi. Sistema Anti-Cheat di terze parti: è stato aggiunto un sistema di app prevention in grado di rilevare e segnalare il cheating tramite l’uso di emulatori o modificatori.

è stato aggiunto un sistema di app prevention in grado di rilevare e segnalare il cheating tramite l’uso di emulatori o modificatori. Nuove sfide : i giocatori possono cimentarsi in nuove sfide in-game per la nuova modalità deathmatch a squadre, come ad esempio eseguire kill iniziali e finali, conquistare il maggior numero di vittorie e altro ancora.

: i giocatori possono cimentarsi in nuove sfide in-game per la nuova modalità deathmatch a squadre, come ad esempio eseguire kill iniziali e finali, conquistare il maggior numero di vittorie e altro ancora. Funzioni social aggiuntive: l’aggiornamento di oggi introduce numerose funzioni social tra cui: MVP showcase alla fine della partita, upgrade al sistema di portable closet, premio popolarità, rating del carisma e altro.

Diventando uno dei giochi mobile più di tendenza al mondo, PUBG MOBILE si impegna a fornire un ambiente di gioco migliore ed essere proattivo nella costruzione di uno stile di vita digitale bilanciato e sostenibile. PUBG MOBILE introduce in nuovo sistema di “Gameplay Management” per incoraggiare gli utenti a godere di un’esperienza sostenibile ed equilibrata. Durante il primo log in, i giocatori dovranno infatti confermare la propria età per attivare il Gameplay Management mentre tutti coloro di età inferiore ai 18 anni riceveranno un avviso prima di poter accedere al gioco. Il sistema inoltre utilizzerà una notifica pop-up per mostrare il tempo di gioco e per ricordare ai giocatori di riposare o interrompere la partita. Il sistema di Gameplay Management è stato recentemente implementato in alcune aree compresi i paesi dell’Asia e del Nord Africa tra cui Indonesia, India, Nepal, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Iraq, Arabia Saudita ed Egitto. Il Gameplay Management verrà implementato in altri paesi prossimamente.

Arriveranno presto ulteriori dettagli per gli annunci futuri di PUBG MOBILE, tra cui un Summer carnival per i membri della community, celebrità e altro ancora per la presentazione del nuovo tema estivo TEAM UP!

Il download gratuito di PUBG MOBILE è disponibile su App Store e Google play.