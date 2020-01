Oddworld: Stranger’s Wrath HD è ora disponibile per Nintendo Switch

Oddworld Inhabitants Inc., creatori dell’imminente Oddworld: Soulstorm, in uscita nel 2020, hanno annunciato che il loro pluripremiato classico action adventure game, Oddworld: Stranger’s Wrath HD, è da oggi disponibile per Nintendo Switch .

Realizzato in collaborazione con Microids, Oddworld: Stranger’s Wrath HD si può acquistare direttamente su Nintendo eShop. Microids e Oddworld realizzeranno anche le edizioni standard e l’edizione limitata, che saranno disponibili nei negozi più avanti nel corso dell’anno.

Lanciato originariamente nel 2005, Oddworld: Stranger’s Wrath ha raggiunto un punteggio su Metacritic di 88/100 grazie al suo grandioso mix di gameplay unico, una storia avvincente e le tematiche filosofiche universali di cui è intriso. La versione in alta definizione per Nintendo Switch, come il gioco originale, mischia

I generi shooter, platform e puzzle in un ibrido che offre al giocatore la possibilità di passare dall’azione in prima persona all’esplorazione in terza persona.

Oltre ai miglioramenti grafici e delle performance Oddworld: Stranger’s Wrath HD offre un audio totalmente potenziato e una grafica full 1080 HD a 60 fps, un controllo giroscopico super preciso e un tempo di caricamento supeveloce.

Oddworld: Stranger’s Wrath offre oltre 10 ore di gioco in una ambientazione western con elementi sci-fi toccando anche importanti tematiche sociali. Per i veri fan, ci sono anche 5 ore di missioni secondarie. I giocatori potranno scaricare una patch gratuita, ch3e sarà disponibile poco dopo il lancio del gioco, con tutti i sottotitoli in inglese, tedesco, russo, francese, spagnolo, portoghese, polacco, svedese, finlandese, cinese semplificato e italiano.

Lo Straniero è un misterioso cacciatore di taglie, cagionevole di salute, che si rifiuta di usare le pistole. Ha bisogno di un esorbitante quantità di Moolah per potersi permettere l’operazione che gli salvi la vita, così decide di gli abitanti di una piccola città a catturare fuorilegge e canaglie di ogni tipo ricercati dalla legge, per poi guadagnarsi la ricompensa finale. Al posto delle tradizionali armi da fuoco, delle bombe e delle pallottole, lo Straniero ha un approccio diverso, utilizzando diversi animali (Live Ammo) da lanciare sui nemici grazie alla sua balestra.

Guidati dai fondatori Sherry McKenna e Lorne Lanning, gli sceneggiatori di Oddworld Inhabitants fanno sfilare cinematiche impressionanti che consentono di vivere l’universo di Oddworld come fosse il nostro. Attentamente bilanciato tra storia e azione, Stranger’s Wrath consente di trattare tematiche filosofiche senza tempo, come lo spopolamento e lo sradicamento dei nativi, la privatizzazione delle risorse naturali, il costo crescente per la tutela della salute, senza tuttavia dimenticare il sano divertimento