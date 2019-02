NVIDIA da luce alla nuova GeForce GTX 1660 Ti

NVIDIA ha presentato oggi la GeForce GTX 1660 Ti, una nuova GPU gaming che segna un grandissimo balzo in avanti in termini di prestazioni ed efficienza energetica per i giochi più popolari di oggi. GeForce GTX 1660 Ti è ora disponibile in tutto il mondo a partire da 299 euro.

Basata sull’architettura Turing, la GTX 1660 Ti sfrutta tutte le innovazioni degli shader di Turing per offrire il doppio dei TOPS rispetto all’architettura Pascal della precedente generazione. Supporta operazioni simultanee sia in virgola mobile sia intera, un’architettura cache unificata con cache L1 3 volte superiore e prestazioni al top grazie alla tecnologia di adaptive shading.

1,4 volte più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a Pascal

L’architettura Turing fornisce 1,5x di istruzioni per ogni clock ed è 1,4 volte energeticamente più efficiente di Pascal, che in precedenza ha stabilito lo standard nel risparmio energetico per le GPU. Di conseguenza, con un consumo di soli 120 watt, la GTX 1660 Ti offre le migliori prestazioni per watt di qualsiasi altra GPU nella sua fascia di riferimento.

120 fotogrammi al secondo nei giochi competitivi

La GeForce GTX 1660 Ti supera le prestazioni delle GPU della generazione precedente ed eccelle nei giochi moderni con shader complessi. È fino a 1,5 volte più veloce della GeForce GTX 1060 6GB e permette ai giocatori di sperimentare 120 frame al secondo a 1080p nei giochi online più popolari come Fortnite, PUBG e Apex Legends.

La GeForce GTX 1660 Ti dispone di 1.536 CUDA core, 6GB della nuova memoria GDDR6 a 12Gbps e un boost clock di quasi 1,8 GHz, che può essere facilmente overclockato per prestazioni ancora superiori.

Con più di due terzi dei giocatori che oggi giocano ancora su GPU che hanno prestazioni paragonabili – o inferiori – a quelle di una GPU di classe GTX 960 uscita nel 2014, la GTX 1660 Ti offre prestazioni fino a 3 volte superiori, il che la rende un aggiornamento eccellente e conveniente per coloro che vogliono godere di frame rate nettamente più alti per i loro titoli preferiti.

La GTX 1660 Ti è supportata anche da GeForce Experience, un’applicazione che rende i giochi per PC più accessibili e fornisce funzionalità di gioco uniche e facili da usare, come ad esempio:

NVIDIA Highlights – che cattura automaticamente i migliori momenti di gioco. Più di 35 giochi già supportano gli Highlights, tra cui Metro Exodus, Fortnite, PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, War Thunder, Shadow of Tomb Raider, Ring of Elysium, Escape from Tarkov, Hitman 2, Kingdom Come: Deliverance, Hunt: Showdown, Final Fantasy XV e Tekken 7

NVIDIA Ansel – che permette ai giocatori di scattare splendide foto di gioco. Più di 70 giochi supportano già Ansel, tra cui Metro Exodus, Battlefield V, Hitman 2, Shadow of Tomb Raider, For Honor, Star Wars: Battlefront II e Final Fantasy XV. I giocatori possono condividere le loro foto preferite e partecipare a concorsi fotografici mensili su Shot with GeForce.

NVIDIA Freestyle – che permette ai giocatori di personalizzare l’aspetto dei loro giochi con la tecnologia di post-elaborazione. I filtri più recenti possono convertire il gameplay o le foto in un dipinto a olio o un acquerello, o restituire un aspetto che è proprio di un film o un look retrò degli anni ’80.

Disponibilità e Prezzi

Le schede personalizzate GeForce GTX 1660 Ti sono disponibili da oggi presso i principali fornitori di schede, tra cui ASUS, EVGA, Gainward, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY e Zotac. I prezzi partono da 299 dollari e variano in base al design previsto dai partner, alle caratteristiche e alle zone geografiche