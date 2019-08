Nuovo DLC gratuito The Hunter & The Beast per Total War: Warhammer II

Attraverso le giungle del Nuovo Mondo l’Huntsmarshal Markus Wulfhart espande i confini dell’Impero, profanando e saccheggiando i templi dedicati alle divinità degli Uomini Lucertola. La morte, però, ha diverse facce in queste antiche terre, e nessuna di queste è più agguerrita e feroce di qulla di Nakai il Vagabondo. Risvegliato da un sonno lungo secoli, andrà a caccia di tutti coloro che minacceranno Lustria.

Vestirai i panni del cacciatore o della preda? Guarda l’entusiasmante trailer a questo indirizzo:

Disponibile dall’11 settembre e giocabile in entrambe le campagne, Occhio del Vortice e Imperi dei Mortali, The Hunter & The Beast introduce nuovi leggendari Lord per le razze dell’Impero e per gli Uomini Lucertola, con meccaniche specifiche per la fazione e nella campagna, così come una serie di devastanti unità sul campo di battaglia.

Cintroduce anche la più grande unità mai utilizzata in Total War: WARHAMMER, ovvero il Temibile Sauriforme. Quando questa immensa unità viene liberata sul campo di battaglia, provoca irreparabile caos tra le fila nemiche a causa delle sue enormi zanne affilate e alla benedizione degli Antichi. Una miriade di altre unità si uniranno alla carneficina, come i Cacciatori d’elite, il Carro da Guerra, l’Antico Kroxigor e il Branco da caccia di Spinodonti.

Ma non è tutto. The Hunter & The Beast introdurrà anche nuovi contenuti gratuiti per tutti i possessori di Total War: Warhammer II, come un Lord leggendario ancora da svelare e un attesissimo aggiornamento per il Vecchio Mondo – lode a Sigmar!

Total War: Warhammer II scarica il DLC The Hunter & The Beast su Steam https://store.steampowered.com/app/1074320/