Nuovi dettagli sulla data di uscita The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition per Nintendo Switch

CD PROJEKT RED ha annunciato che The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition per Nintendo Switch sarà disponibile in versione retail e digitale dal 15 ottobre 2019.

Guarda il trailer di annuncio della data di uscita:

Oltre al nuovo trailer, lo Studio ha anche rilasciato un video che mostra una panoramica del gameplay, offrendo così uno sguardo esteso alla versione per Nintendo Switch di The Witcher 3.

A giocare sono Paweł Burza, Community Manager di CD PROJEKT RED, e Paweł Sasko, Senior Quest Designer di Wild Hunt e Lead Quest Designer per le espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine.

Guarda il video di gameplay:

I giocatori che visiteranno gamescom potranno vedere il gioco in azione, il titolo sarà infatti giocabile allo stand Nintendo nella Hall 9 dell’entertainment area.

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition per Nintendo Switch è disponibile per la prenotazione.