Nintendo svela nuovi titoli come Overwatch e tanti altri

Per celebrare la fiera del videogioco E3 2015 a Los Angeles, il Nintendo eShop offre a tutti i fan europei l’opportunità di giocare per primi ad alcuni dei videogiochi indie più popolari in arrivo su Wii U.

Solo per un periodo limitato, il programma Nindies@Home permette ai fan di scaricare* le anteprime gratuite di nove videogiochi Nindie dal Nintendo eShop per Wii U, da oggi fino alle 23:59 (ora locale) del 22 giugno 2015. Ma soprattutto, dopo l’arrivo ufficiale dei videogiochi, i giocatori delle anteprime Nindies@Home potranno usufruire di uno sconto del 15% sul prezzo delle rispettive versioni integrali per un mese a partire dal lancio**.

I giochi e gli sviluppatori protagonisti del programma Nindies@Home questa settimana includono:

Extreme Exorcism di Ripstone: in questo platform paranormale per Wii U, ogni mossa che fai tornerà a perseguitarti: dopo ogni livello superato apparirà un fantasma che ripeterà ogni tua mossa del livello precedente. Più a lungo sopravvivrai, più il gioco diventerà difficile. Il gioco offre 20 armi acchiappafantasmi, 50 sfide e battaglie cooperative o deathmatch per un massimo di quattro giocatori. Il gioco integrale uscirà in estate.

forma.8 di Mixed Bag: in un futuro lontano, la piccola sonda forma.8 è bloccata sulla superficie di un pianeta alieno. I giocatori dovranno esplorare un enorme mondo aperto per aiutare la sonda a recuperare una potente fonte di energia nascosta in profondità. Il gioco include un’area in esclusiva per la versione su Wii U. Il gioco integrale uscirà in autunno.

Freedom Planet di GalaxyTrail Games: i giocatori dovranno farsi strada nel fantastico mondo di Avalice, in cui i gatti sono verdi, le moto possono arrampicarsi sui muri e le protagoniste sono tostissime ragazze zoomorfe. In questa avventura platform per Wii U, con una grafica da cartone animato, un’irriverente dragonoide e le sue amiche dovranno combattere contro un’ostile forza aliena. Il gioco integrale uscirà ad agosto.

Lovely Planet di tinybuild e QUICKTEQUILA: questo sparatutto in prima persona per Wii U è ambientato in un delizioso mondo astratto. Dovrai farti strada saltando e sparando con la tua fidata semiautomatica attraverso cinque mondi pieni di pericolosi nemici. Il gioco offre un centinaio di livelli da superare e cinque mondi da scoprire, ognuno con numerosi segreti nascosti in profondità. Il gioco integrale uscirà a dicembre.

Mutant Mudds Super Challenge di Renegade Kid: questo platform riprende da dove l’originale Mutant Mudds si è interrotto. Disponibile in esclusiva sul Nintendo eShop per Wii U e Nintendo 3DS, il gioco include 40 nuovi livelli multidimensionali ed epici combattimenti contro i boss destinati ai giocatori più accaniti. Il gioco integrale uscirà questa estate.

RIVE di Two Tribes: questo sparatutto per Wii U in cui dovrai distruggere e hackerare robot metallici combina i fondamenti dei videogiochi di un tempo con una grafica moderna. Durante l’intensa azione platform sparatutto a 360 gradi, imparerai ad alterare il comportamento dei nemici robotici sviluppando le tue abilità di hacker. Il gioco integrale uscirà a novembre.

Runbow di 13AM Games: fino a nove giocatori possono tuffarsi contemporaneamente nel caos colorato di questo titolo, in esclusiva sul Nintendo eShop. Il mondo si trasformerà davanti ai tuoi occhi con ogni colpo di colore, quindi dovrai pensare rapidamente per rimanere in vita. Combatti testa a testa in Run, Arena e King of the Hill, o gioca nei panni del ColorMaster e manipola l’ambiente sul controller Wii U GamePad. Puoi affrontare le sfide da solo o con i tuoi amici nella modalità Adventure di Runbow. Nel gioco integrale compaiono anche personaggi di altri titoli del Nintendo eShop. Il gioco integrale uscirà in estate.

Soul Axiom di Wales Interactive: oltre 40 ambientazioni uniche ti attendono in questa avventura fantascientifica in prima persona per Wii U. Il gioco è un thriller psicologico che combina puzzle ed esplorazione. Dovrai interagire con criptici enigmi di logica, prendere decisioni psicologicamente impegnative ed esplorare i ricordi per sbloccare i segreti della tua identità. Il gioco integrale uscirà in inverno.

Typoman di Headup Games: cambia le parole, cambia il mondo! Typoman è un puzzle platform bidimensionale, caratterizzato da un mondo di gioco particolare. Vestirai i panni di HERO, un eroe in viaggio verso l’autorealizzazione e l’acquisizione dei poteri necessari per sconfiggere il gigantesco, perfido demone che domina il mondo in cui sei intrappolato. Il gioco integrale uscirà in estate.

Per saperne di più sulle versioni in anteprima Nindies@Home, visita il Nintendo eShop per Wii U.

* A seconda della console Wii U che possiedi e di come la usi, potrebbe essere necessario un dispositivo di archiviazione aggiuntivo per poter scaricare software dal Nintendo eShop.

** Le versioni integrali devono essere acquistate sulla stessa console Wii U su cui è stata scaricata la rispettiva anteprima. L’anteprima deve essere stata scaricata per prima […] Continua