Nintendo sarà presente al First Playable per supportare gli studi di sviluppo locali

D’ora in poi i possessori di Nintendo Wii U in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera e Portogallo possono scoprire un servizio emozionante che consente ai melomani di scegliere facilmente le musiche ai vertici della classifica che si abbinano meglio alle loro emozioni, con Sense ideato da Play.me, un nuovo modo di ascoltare la musica che ben si abbina ai propri stati d’animo ed emozioni, lanciato come nuova applicazione per la console il 28 gennaio. L’applicazione è disponibile per il download dal Nintendo eShop con un mese di prova gratuito per coloro che vorranno provare il servizio. Decorso questo periodo di tempo, il prezzo dell’abbonamento completo passerà a € 5,99 al mese.

Sense offre 40.000 tracce selezionate dal catalogo di musica mondiale Sounday, il Digital Music Ecosystem, che presenta canzoni di artisti in classifica. Le tracce possono essere ascoltate selezionando una delle diverse playlist associate a uno stato d’animo particolare quale “felice”, ”triste” o “innamorato”, o a colori quali “blu”, “rosso” e “verde”. Sense è dotato di tutto, dalle ultime hit in classifica al meglio dell’hip hop e della musica indie, dai vecchi successi alla musica classica, e gli utenti possono anche selezionare e memorizzare le tracce che più amano e creare playlist personalizzate.

Sense di Play.me è disponibile come applicazione da scaricare sul Nintendo eShop per Nintendo Wii U dal 28 gennaio 2016, e si aggiunge all’ampia offerta di contenuti extra online attualmente disponibili per i possessori della console. […] Continua