Nintendo presenta all’E3 2019 il suo ricco catalogo dei giochi in uscita

Nintendo ha dato il via alle sue attività per l’E3 2019 mostrando un ricco catalogo di titoli per Nintendo Switch in arrivo nel 2019 e oltre. Nel corso del suo Nintendo Direct, Nintendo ha svelato nuove informazioni su tantissimi giochi, inclusi Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Luigi’s Mansion 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order, Fire Emblem: Three Houses, Animal Crossing: New Horizons, ASTRAL CHAIN e Super Smash Bros. Ultimate.

Nintendo ha anche svelato due nuovi personaggi scaricabili a pagamento per Super Smash Bros. Ultimate: l’Eroe della serie DRAGON QUEST arriverà quest’estate, mentre Banjo e Kazooie saranno disponibili in autunno. Il Nintendo Direct si è concluso con l’annuncio che il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch.

Il Nintendo Direct ha inoltre presentato un ampio numero di giochi in arrivo su Nintendo Switch, tra cui The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition di CD PROJEKT RED, The Dark Crystal: La resistenza di Netflix e EnMasse, CONTRA ROGUE CORPS di Konami e TRIALS of MANA di SQUARE ENIX.

Dopo il Nintendo Direct è andata in onda una diretta di Nintendo Treehouse: Live, che ha permesso ai fan di scoprire maggiori dettagli sul gameplay dei nuovi titoli Pokémon per Nintendo Switch attualmente in sviluppo, che saranno disponibili dal 15 novembre. Le dirette di Nintendo Treehouse: Live, che permettono di scoprire più in dettaglio i giochi presentati all’E3, continueranno fino a giovedì. Le trasmissioni di mercoledì e giovedì inizieranno alle 18:00. Per la prima volta, la diretta di giovedì sarà dedicata interamente ai giochi indie in arrivo su Nintendo Switch.

Qui sotto è disponibile una panoramica degli annunci più importanti del Nintendo Direct:

Pokémon Spada e Pokémon Scudo: su Nintendo Switch è in arrivo una nuova generazione di Pokémon. Una nuova generazione di Pokémon è in arrivo su Nintendo Switch. Diventa un Allenatore Pokémon, parti per una nuova avventura nella nuova regione di Galar e svela il mistero che si cela dietro i Pokémon Leggendari Zacian e Zamazenta! Espolra le Terre Selvagge, vaste distese di natura incontaminata dove i giocatori possono controllare liberamente la telecamera. E partecipare ai Raid Dynamax nei quali i giocatori affronteranno giganteschi e fortissimi Pokémon noti come Pokémon Dynamax. I giochi arriveranno il 15 novembre.

su Nintendo Switch è in arrivo una nuova generazione di Pokémon. Una nuova generazione di Pokémon è in arrivo su Nintendo Switch. Diventa un Allenatore Pokémon, parti per una nuova avventura nella nuova regione di Galar e svela il mistero che si cela dietro i Pokémon Leggendari Zacian e Zamazenta! Espolra le Terre Selvagge, vaste distese di natura incontaminata dove i giocatori possono controllare liberamente la telecamera. E partecipare ai Raid Dynamax nei quali i giocatori affronteranno giganteschi e fortissimi Pokémon noti come Pokémon Dynamax. I giochi arriveranno il 15 novembre. Luigi’s Mansion 3: Luigi parte per una vacanza da sogno con Mario e amici, ma il sogno si trasforma rapidamente in un incubo. Aiutato ancora una volta dal professor Strambic, il riluttante Luigi dovrà farsi strada tra i vari piani di un misterioso hotel. I giocatori potranno usare il nuovo Poltergust G-0M per sbatacchiare e far volare via i fantasmi, o evocare Gommiluigi, un verdissimo sosia di Luigi in grado di superare ostacoli di ogni tipo. Sarà inoltre possibile giocare in otto, divisi su quattro console Nintendo Switch, nella modalità Torre del caos, online o in locale (sono richieste copie del gioco aggiuntive). Luigi’s Mansion 3 sarà disponibile quest’anno.

Luigi parte per una vacanza da sogno con Mario e amici, ma il sogno si trasforma rapidamente in un incubo. Aiutato ancora una volta dal professor Strambic, il riluttante Luigi dovrà farsi strada tra i vari piani di un misterioso hotel. I giocatori potranno usare il nuovo Poltergust G-0M per sbatacchiare e far volare via i fantasmi, o evocare Gommiluigi, un verdissimo sosia di Luigi in grado di superare ostacoli di ogni tipo. Sarà inoltre possibile giocare in otto, divisi su quattro console Nintendo Switch, nella modalità Torre del caos, online o in locale (sono richieste copie del gioco aggiuntive). Luigi’s Mansion 3 sarà disponibile quest’anno. The Legend of Zelda: Link’s Awakening: Link è naufragato su un’isola misteriosa abitata da strambe creature. Per fuggire, dovrà trovare degli strumenti magici e risvegliare il Pesce vento. I giocatori esploreranno un’isola di Koholint ricostruita fedelmente con un nuovo stile artistico e, nel corso delle loro avventure, dovranno esplorare numerosi labirinti, scoprire i segreti nascosti dell’isola e affrontare nemici della serie Super Mario, come Goomba, Categnacci e Piante Piranha. Potranno inoltre collezionare pietre tessera e usarle per completare obiettivi nel nuovo labirinto a tessere. In concomitanza con il gioco sarà reso disponibile anche un nuovo amiibo di Link, che sfoggia anch’esso il nuovo stile artistico. La Limited Edition del gioco includerà la scheda di gioco, un artbook con bozzetti di questa nuova versione del gioco e un’esclusiva custodia SteelBook® ispirata al Game Boy. The Legend of Zelda: Link’s Awakening e l’amiibo di Link saranno disponibili dal 20 settembre.

Link è naufragato su un’isola misteriosa abitata da strambe creature. Per fuggire, dovrà trovare degli strumenti magici e risvegliare il Pesce vento. I giocatori esploreranno un’isola di Koholint ricostruita fedelmente con un nuovo stile artistico e, nel corso delle loro avventure, dovranno esplorare numerosi labirinti, scoprire i segreti nascosti dell’isola e affrontare nemici della serie Super Mario, come Goomba, Categnacci e Piante Piranha. Potranno inoltre collezionare pietre tessera e usarle per completare obiettivi nel nuovo labirinto a tessere. In concomitanza con il gioco sarà reso disponibile anche un nuovo amiibo di Link, che sfoggia anch’esso il nuovo stile artistico. La Limited Edition del gioco includerà la scheda di gioco, un artbook con bozzetti di questa nuova versione del gioco e un’esclusiva custodia SteelBook® ispirata al Game Boy. The Legend of Zelda: Link’s Awakening e l’amiibo di Link saranno disponibili dal 20 settembre. Animal Crossing: New Horizons: dopo aver acquistato l’esclusivo Pacchetto isola deserta di Nook Inc, i giocatori potranno godersi un’esperienza pacifica all’insegna della creatività, del fascino e della libertà. Sull’isola potranno raccogliere risorse per creare quello che vogliono, da comodità a utili strumenti, e personalizzare la propria dimora a piacimento, sia all’interno sia all’esterno. Animal Crossing: New Horizons arriverà il 20 marzo 2020.

dopo aver acquistato l’esclusivo Pacchetto isola deserta di Nook Inc, i giocatori potranno godersi un’esperienza pacifica all’insegna della creatività, del fascino e della libertà. Sull’isola potranno raccogliere risorse per creare quello che vogliono, da comodità a utili strumenti, e personalizzare la propria dimora a piacimento, sia all’interno sia all’esterno. Animal Crossing: New Horizons arriverà il 20 marzo 2020. Super Smash Bros. Ultimate: sono in arrivo due nuovi personaggi scaricabili a pagamento: l’Eroe della serie DRAGON QUEST sarà disponibile quest’estate, mentre Banjo e Kazooie arriveranno questo autunno. L’Eroe rappresenta il personaggio principale di vari capitoli della serie DRAGON QUEST. Può assumere le sembianze del protagonista di DRAGON QUEST XI S: Echi di un’era perduta, Dragon Quest III: E così entrò nella leggenda…, Dragon Quest IV: Le cronache dei Prescelti e DRAGON QUEST VIII: L’Odissea del Re maledetto. Banjo l’orso e il suo pennuto amico Kazooie sono i protagonisti di una serie nata su Nintendo 64. Anche se Banjo ha fatto il suo debutto in Diddy Kong Racing per Nintendo 64, ha fatto breccia nel cuore dei fan con Banjo-Kazooie del 1998, di cui era il personaggio principale insieme all’impertinente Kazooie. Da allora, i due non si sono più separati e hanno dato vita a varie avventure a base di acrobazie e lanci di uova.

sono in arrivo due nuovi personaggi scaricabili a pagamento: l’Eroe della serie DRAGON QUEST sarà disponibile quest’estate, mentre Banjo e Kazooie arriveranno questo autunno. L’Eroe rappresenta il personaggio principale di vari capitoli della serie DRAGON QUEST. Può assumere le sembianze del protagonista di DRAGON QUEST XI S: Echi di un’era perduta, Dragon Quest III: E così entrò nella leggenda…, Dragon Quest IV: Le cronache dei Prescelti e DRAGON QUEST VIII: L’Odissea del Re maledetto. Banjo l’orso e il suo pennuto amico Kazooie sono i protagonisti di una serie nata su Nintendo 64. Anche se Banjo ha fatto il suo debutto in Diddy Kong Racing per Nintendo 64, ha fatto breccia nel cuore dei fan con Banjo-Kazooie del 1998, di cui era il personaggio principale insieme all’impertinente Kazooie. Da allora, i due non si sono più separati e hanno dato vita a varie avventure a base di acrobazie e lanci di uova. amiibo di Super Smash Bros. Ultimate: presto saranno disponibili nuove statuette amiibo di Super Smash Bros. Ultimate. 20 settembre: Snake, Ivysaur e Squirtle. Novembre: Incineroar, Simon e Chrom. 2020: Samus Oscura e Richter.

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order: in questo titolo, i giocatori possono assemblare il team di supereroi Marvel definitivo scegliendo tra tantissimi personaggi tratti da serie come Avengers, Guardiani della Galassia, X-Men e molte altre. Facendo squadra con gli amici**, dovranno fermare il tiranno cosmico Thanos e i suoi spietati seguaci prima che riescano a scatenare il caos per tutta la galassia. I giocatori potranno arricchire l’esperienza con il Pass di espansione, che include contenuti aggiuntivi tratti da celebri serie come i Fantastici Quattro, gli X-Men e i Marvel Knights. MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order sarà disponibile dal 19 luglio.

in questo titolo, i giocatori possono assemblare il team di supereroi Marvel definitivo scegliendo tra tantissimi personaggi tratti da serie come Avengers, Guardiani della Galassia, X-Men e molte altre. Facendo squadra con gli amici**, dovranno fermare il tiranno cosmico Thanos e i suoi spietati seguaci prima che riescano a scatenare il caos per tutta la galassia. I giocatori potranno arricchire l’esperienza con il Pass di espansione, che include contenuti aggiuntivi tratti da celebri serie come i Fantastici Quattro, gli X-Men e i Marvel Knights. MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order sarà disponibile dal 19 luglio. Fire Emblem: Three Houses: nei panni di un professore, i giocatori dovranno seguire gli studenti nella loro vita accademica e guidarli in battaglie tattiche a turni ricche di nuove sfumature strategiche da tenere in considerazione. A mano a mano che la storia si dipana, la scelta della Casa all’Accademia ufficiali determinerà il percorso dei giocatori mentre il grande continente di Fódlan viene trascinato verso la guerra. Dopo cinque anni, gli ex compagni di classe dovranno affrontarsi sul campo di battaglia come acerrimi nemici. Il gioco è basato sulle raffinate meccaniche che hanno reso celebre la serie Fire Emblem: i giocatori comandano una squadra di guerrieri, spostandola su un campo di battaglia a griglia, e, per la prima volta nella storia della serie, potranno schierare battaglioni di truppe in supporto delle singole unità in battaglia. Fire Emblem: Three Houses arriverà il 26 luglio.

nei panni di un professore, i giocatori dovranno seguire gli studenti nella loro vita accademica e guidarli in battaglie tattiche a turni ricche di nuove sfumature strategiche da tenere in considerazione. A mano a mano che la storia si dipana, la scelta della Casa all’Accademia ufficiali determinerà il percorso dei giocatori mentre il grande continente di Fódlan viene trascinato verso la guerra. Dopo cinque anni, gli ex compagni di classe dovranno affrontarsi sul campo di battaglia come acerrimi nemici. Il gioco è basato sulle raffinate meccaniche che hanno reso celebre la serie Fire Emblem: i giocatori comandano una squadra di guerrieri, spostandola su un campo di battaglia a griglia, e, per la prima volta nella storia della serie, potranno schierare battaglioni di truppe in supporto delle singole unità in battaglia. Fire Emblem: Three Houses arriverà il 26 luglio. ASTRAL CHAIN: in questo nuovo gioco d’azione di PlatinumGames, l’umanità si trova ad affrontare un’invasione interdimensionale è la sua ultima speranza è un’arma senziente chiamata Legion. Nei panni di una recluta di un corpo speciale di polizia, i giocatori dovranno collaborare con il loro Legion per risolvere casi e salvare il mondo. Nel gioco sarà possibile passare al volo da un Legion a un altro per cambiare stile di combattimento e mettere a segno eleganti combo. Oltre a combattere gli invasori interdimensionali chiamati Chimere, i giocatori dovranno interagire con i cittadini, interrogare i sospettati e unirsi ad altri agenti per risolvere casi. In Europa sarà disponibile anche una Collector’s Edition, che include un artbook di 152 pagine, un pannello Shikishi con un’illustrazione del character designer Masakazu Katsura e un CD con la colonna sonora, il tutto in una confezione di alta qualità. ASTRAL CHAIN sarà disponibile dal 30 agosto.

in questo nuovo gioco d’azione di PlatinumGames, l’umanità si trova ad affrontare un’invasione interdimensionale è la sua ultima speranza è un’arma senziente chiamata Legion. Nei panni di una recluta di un corpo speciale di polizia, i giocatori dovranno collaborare con il loro Legion per risolvere casi e salvare il mondo. Nel gioco sarà possibile passare al volo da un Legion a un altro per cambiare stile di combattimento e mettere a segno eleganti combo. Oltre a combattere gli invasori interdimensionali chiamati Chimere, i giocatori dovranno interagire con i cittadini, interrogare i sospettati e unirsi ad altri agenti per risolvere casi. In Europa sarà disponibile anche una Collector’s Edition, che include un artbook di 152 pagine, un pannello Shikishi con un’illustrazione del character designer Masakazu Katsura e un CD con la colonna sonora, il tutto in una confezione di alta qualità. ASTRAL CHAIN sarà disponibile dal 30 agosto. DAEMON X MACHINA: i giocatori devono difendere il pianeta e sconfiggere robot controllati da un’intelligenza artificiale corrotta usando il proprio Arsenal, una tuta da battaglia completamente meccanizzata. Nel gioco sarà possibile scegliere quale Arsenal utilizzare e con quali armi equipaggiarlo. Inoltre, i giocatori potranno raccogliere altre armi dai nemici caduti e cambiarle al volo per adottare la propria strategia in base alla situazione. DAEMON X MACHINA uscirà il 13 settembre.

i giocatori devono difendere il pianeta e sconfiggere robot controllati da un’intelligenza artificiale corrotta usando il proprio Arsenal, una tuta da battaglia completamente meccanizzata. Nel gioco sarà possibile scegliere quale Arsenal utilizzare e con quali armi equipaggiarlo. Inoltre, i giocatori potranno raccogliere altre armi dai nemici caduti e cambiarle al volo per adottare la propria strategia in base alla situazione. DAEMON X MACHINA uscirà il 13 settembre. Cadence of Hyrule ~ Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda~: questo gioco d’azione/avventura tutto a base di ritmo è ambientato nel mondo della serie The Legend of Zelda. I giocatori possono esplorare un mondo generato casualmente e dungeon che cambiano per ogni giocatore mentre provano a salvare Hyrule impersonando Link o la principessa Zelda. Oltre agli oggetti della serie The Legend of Zelda, in questo titolo sarà possibile usare gli incantesimi e le armi di Crypt of the NecroDancer. Il gioco sarà disponibile nel Nintendo eShop la sera del 13 giugno.

questo gioco d’azione/avventura tutto a base di ritmo è ambientato nel mondo della serie The Legend of Zelda. I giocatori possono esplorare un mondo generato casualmente e dungeon che cambiano per ogni giocatore mentre provano a salvare Hyrule impersonando Link o la principessa Zelda. Oltre agli oggetti della serie The Legend of Zelda, in questo titolo sarà possibile usare gli incantesimi e le armi di Crypt of the NecroDancer. Il gioco sarà disponibile nel Nintendo eShop la sera del 13 giugno. DRAGON QUEST XI S: Echi di un’era perduta – Edizione definitiva: la leggendaria serie di giochi di ruolo fa il suo ritorno con la versione definitiva di questo acclamato titolo. I giocatori partiranno per una grande avventura in cui impersoneranno il Lucente, l’eroe scelto da Yggdrasil, l’albero del mondo, per salvare il mondo di Erdrea da un terribile fato. Oltre a tutti i contenuti del gioco originale, la versione per Nintendo Switch include nuove storie per i personaggi, musiche orchestrali per le sezioni di avventura e per le battaglie, altri mostri da cavalcare, missioni secondarie ambientate nei mondi di DRAGON QUEST precedenti e la possibilità di passare dalla grafica HD a quella rétro in stile 16 bit. Sono inclusi anche altri miglioramenti, tra cui la possibilità di velocizzare gli scontri e di scegliere tra il doppiaggio in giapponese e quello in inglese. Il gioco sarà disponibile dal 27 settembre.

– Edizione definitiva: la leggendaria serie di giochi di ruolo fa il suo ritorno con la versione definitiva di questo acclamato titolo. I giocatori partiranno per una grande avventura in cui impersoneranno il Lucente, l’eroe scelto da Yggdrasil, l’albero del mondo, per salvare il mondo di Erdrea da un terribile fato. Oltre a tutti i contenuti del gioco originale, la versione per Nintendo Switch include nuove storie per i personaggi, musiche orchestrali per le sezioni di avventura e per le battaglie, altri mostri da cavalcare, missioni secondarie ambientate nei mondi di DRAGON QUEST precedenti e la possibilità di passare dalla grafica HD a quella rétro in stile 16 bit. Sono inclusi anche altri miglioramenti, tra cui la possibilità di velocizzare gli scontri e di scegliere tra il doppiaggio in giapponese e quello in inglese. Il gioco sarà disponibile dal 27 settembre. DRAGON QUEST BUILDERS 2: in questo RPG d’avventura a base di esplorazione, i giocatori devono costruire un mondo fantasy e difenderlo dai Figli di Hargon completando missioni ricche di avvincenti battaglie. Il gioco permette a un massimo di quattro giocatori di costruire insieme, in locale o online, sull’Isola del Risveglio. Dal 27 giugno sarà possibile trovare una demo nel Nintendo eShop, mentre il gioco completo arriverà il 12 luglio.

in questo RPG d’avventura a base di esplorazione, i giocatori devono costruire un mondo fantasy e difenderlo dai Figli di Hargon completando missioni ricche di avvincenti battaglie. Il gioco permette a un massimo di quattro giocatori di costruire insieme, in locale o online, sull’Isola del Risveglio. Dal 27 giugno sarà possibile trovare una demo nel Nintendo eShop, mentre il gioco completo arriverà il 12 luglio. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition di CD PROJEKT RED: vincitore di oltre 250 premi come gioco dell’anno, The Witcher 3: Wild Hunt è un’avventura open world ambientata in un universo dark fantasy che ha come protagonista il cacciatore di mostri mercenario Geralt di Rivia. La Complete Edition include tutti i contenuti scaricabili pubblicati, incluse due ricche espansioni per la storia: Hearts of Stone e Blood and Wine. È l’occasione perfetta per scoprire questo mondo per la prima volta o per rivivere l’avventura, anche fuori casa! Il gioco arriverà quest’anno.

di CD PROJEKT RED: vincitore di oltre 250 premi come gioco dell’anno, The Witcher 3: Wild Hunt è un’avventura open world ambientata in un universo dark fantasy che ha come protagonista il cacciatore di mostri mercenario Geralt di Rivia. La Complete Edition include tutti i contenuti scaricabili pubblicati, incluse due ricche espansioni per la storia: Hearts of Stone e Blood and Wine. È l’occasione perfetta per scoprire questo mondo per la prima volta o per rivivere l’avventura, anche fuori casa! Il gioco arriverà quest’anno. Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 di SEGA: Mario, Sonic e amici scendono in campo per la loro avventura più grande di sempre ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, solo su Nintendo Switch. I giocatori potranno sfidarsi in tante discipline diverse, inclusi quattro eventi che faranno il loro debutto a Tokyo 2020: skateboard, karate, surf e arrampicata sportiva. Il gioco arriverà a novembre.

di SEGA: Mario, Sonic e amici scendono in campo per la loro avventura più grande di sempre ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, solo su Nintendo Switch. I giocatori potranno sfidarsi in tante discipline diverse, inclusi quattro eventi che faranno il loro debutto a Tokyo 2020: skateboard, karate, surf e arrampicata sportiva. Il gioco arriverà a novembre. The Dark Crystal: La resistenza di Netflix e EnMasse: l’attesissima serie prodotta da Netflix, The Dark Crystal: La resistenza, sbarca su Nintendo Switch con questo avvincente gioco di strategia! In Dark Crystal: La resistenza, i fan possono immergersi nel mondo fantasy di Thra rivivendo, e andando oltre, gli eventi della serie. Saranno presenti anche personaggi giocabili, storie e ambientazioni mai visti prima. Il gioco arriverà nel 2019.

l’attesissima serie prodotta da Netflix, The Dark Crystal: La resistenza, sbarca su Nintendo Switch con questo avvincente gioco di strategia! In Dark Crystal: La resistenza, i fan possono immergersi nel mondo fantasy di Thra rivivendo, e andando oltre, gli eventi della serie. Saranno presenti anche personaggi giocabili, storie e ambientazioni mai visti prima. Il gioco arriverà nel 2019. TRIALS of MANA di SQUARE ENIX: TRIALS of MANA è un remake in full HD del terzo capitolo della serie Mana, pubblicato originariamente in Giappone con il titolo di Seiken Densetsu 3. Il gioco è stato completamente ricostruito usando una moderna grafica in 3D e arriverà a inizio 2020.

di SQUARE ENIX: TRIALS of MANA è un remake in full HD del terzo capitolo della serie Mana, pubblicato originariamente in Giappone con il titolo di Seiken Densetsu 3. Il gioco è stato completamente ricostruito usando una moderna grafica in 3D e arriverà a inizio 2020. Collection of Mana di SQUARE ENIX: Collection of Mana porta i primi tre capitoli della celebre serie Mana su Nintendo Switch. Si tratta di una collezione essenziale per i nuovi fan che vogliono giocare a questi classici per la prima volta e per gli appassionati di vecchia data che vogliono fare un tuffo nella nostalgia rivivendo anche fuori casa queste avventure high fantasy. La collezione è disponibile già da oggi!

di SQUARE ENIX: Collection of Mana porta i primi tre capitoli della celebre serie Mana su Nintendo Switch. Si tratta di una collezione essenziale per i nuovi fan che vogliono giocare a questi classici per la prima volta e per gli appassionati di vecchia data che vogliono fare un tuffo nella nostalgia rivivendo anche fuori casa queste avventure high fantasy. La collezione è disponibile già da oggi! CONTRA ROGUE CORPS di Konami: CONTRA ROGUE CORPS è un franchise run-and-gun sopra le righe con combattimenti frenetici e ultraviolenti. Grazie alla presenza di modalità per uno o più giocatori, CONTRA ROGUE CORPS offre un’esperienza di gioco incredibile che si giochi in solitaria o con gli amici. Il gioco sarà disponibile dal 26 settembre.

di Konami: CONTRA ROGUE CORPS è un franchise run-and-gun sopra le righe con combattimenti frenetici e ultraviolenti. Grazie alla presenza di modalità per uno o più giocatori, CONTRA ROGUE CORPS offre un’esperienza di gioco incredibile che si giochi in solitaria o con gli amici. Il gioco sarà disponibile dal 26 settembre. No More Heroes 3 di Grasshopper Manufacture: Travis Touchdown torna a Santa Destroy dopo dieci anni di assenza. Lì, trova un’enorme metropoli su un’isola artificiale che galleggia nel mare e un misterioso oggetto volante sospeso proprio sopra di essa. No More Heroes 3 è in arrivo nel 2020.

di Grasshopper Manufacture: Travis Touchdown torna a Santa Destroy dopo dieci anni di assenza. Lì, trova un’enorme metropoli su un’isola artificiale che galleggia nel mare e un misterioso oggetto volante sospeso proprio sopra di essa. No More Heroes 3 è in arrivo nel 2020. Empire of Sin di Paradox e Romero Games: Empire of Sin trasporta i giocatori nello spietato mondo del crimine della Chicago proibizionista degli anni ’20, dove dovranno usare una combinazione di fascino e intimidazione per scalare le gerarchie della malavita. L’avvincente trama di questo titolo a tinte noir permette ai giocatori di vedere un altro lato dei ruggenti e sfarzosi anni ’20: quello del crimine organizzato. Il gioco arriverà nella primavera del 2020.

di Paradox e Romero Games: Empire of Sin trasporta i giocatori nello spietato mondo del crimine della Chicago proibizionista degli anni ’20, dove dovranno usare una combinazione di fascino e intimidazione per scalare le gerarchie della malavita. L’avvincente trama di questo titolo a tinte noir permette ai giocatori di vedere un altro lato dei ruggenti e sfarzosi anni ’20: quello del crimine organizzato. Il gioco arriverà nella primavera del 2020. Panzer Dragoon: Remake di Forever Entertainment: una versione tutta nuova di Panzer Dragoon, fedele all’originale, ma con grafiche e controlli migliorati conformi agli standard dei giochi moderni. Su un pianeta lontano e solitario, i giocatori incontreranno due draghi risvegliati dall’antichità. Equipaggiati con un’arma letale proveniente dal passato e guidati dal loro corazzato drago blu, dovranno compiere il loro destino e impedire al Drago prototipo di raggiungere la torre, o morire nel tentativo. Il gioco arriverà quest’inverno.

di Forever Entertainment: una versione tutta nuova di Panzer Dragoon, fedele all’originale, ma con grafiche e controlli migliorati conformi agli standard dei giochi moderni. Su un pianeta lontano e solitario, i giocatori incontreranno due draghi risvegliati dall’antichità. Equipaggiati con un’arma letale proveniente dal passato e guidati dal loro corazzato drago blu, dovranno compiere il loro destino e impedire al Drago prototipo di raggiungere la torre, o morire nel tentativo. Il gioco arriverà quest’inverno. Resident Evil 5 di CAPCOM: anche se la Umbrella Corporation e i suoi letali virus sono stati distrutti, è emersa una nuova minaccia ancora più pericolosa. Da qualche parte in Africa, degli innocenti abitanti si stanno trasformano in terrificanti creature ferali. Grazie al gioco in coop online e in locale, i giocatori possono tuffarsi in questo classico nei panni di Chris Redfield o la sua partner, Sheva Alomar, per fermare i responsabili dell’epidemia. Il gioco arriverà questo autunno.

di CAPCOM: anche se la Umbrella Corporation e i suoi letali virus sono stati distrutti, è emersa una nuova minaccia ancora più pericolosa. Da qualche parte in Africa, degli innocenti abitanti si stanno trasformano in terrificanti creature ferali. Grazie al gioco in coop online e in locale, i giocatori possono tuffarsi in questo classico nei panni di Chris Redfield o la sua partner, Sheva Alomar, per fermare i responsabili dell’epidemia. Il gioco arriverà questo autunno. Resident Evil 6 di CAPCOM: grazie al suo mix di azione e survival horror, Resident Evil 6 è un’esperienza terrificante impossibile da dimenticare. In questo nuovo capitolo, nuovi personaggi si affiancano a icone della saga come Leon S. Kennedy, Chris Redfield e Ada Wong per affrontare un nuovo orrore, l’altamente contagioso Virus C. Il gioco arriverà quest’autunno.

Gli altri giochi di terze parti in arrivo su Nintendo Switch includono:

Dead by Daylight di Behaviour Interactive Inc. / Koch Media (autunno)

Stranger Things 3: The Game di Netflix / BonusXP (4 luglio)

Spyro Reignited Trilogy di Activision Publishing, Inc. (3 settembre)

Just Dance 2020 di Ubisoft (5 novembre)

New Super Lucky’s Tale di Playful Studios (autunno)

Minecraft: Dungeons di Mojang Studios (primavera 2020)

Ni No Kuni Remastered: Wrath of the White Witch di LEVEL-5 / Engine Software (20 settembre)

Catan di Asmodee Digital (20 giugno)

The Sinking City di Frogwares (autunno)

Alien: Isolation di SEGA Europe Limited (2019)

Hollow Knight: Silksong di Team Cherry (presto disponibile)

FINAL FANTASY: Crystal Chronicles Remastered di SQUARE ENIX, Inc. (quest’inverno)

Dauntless di Phoenix Labs (fine 2019)

Wolfenstein: Youngblood di Bethesda Softworks (26 luglio)

DOOM Eternal di Bethesda Softworks (presto disponibile)

The Elder Scrolls: Blades di Bethesda Softworks (autunno)

Lo stand Nintendo darà ai presenti la possibilità di provare in anteprima Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Luigi’s Mansion 3 e The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Per festeggiare l’E3 2019, il Nintendo eShop propone degli sconti su una selezione di titoli scaricabili. Tra le 19:00 di oggi e le 23:59 del 18 giugno, sarà possibile risparmiare fino al 50% su un’ampia gamma di titoli scaricabili per Nintendo Switch e Nintendo 3DS, che include sia titoli indie sia capitoli di celebri saghe. Gli iscritti a My Nintendo otterranno anche punti My Nintendo per i loro acquisti. Il catalogo completo dei titoli in offerta è disponibile nel Nintendo eShop delle rispettive console e sul sito https://e3.nintendo.it/sale.

Le dirette di Nintendo Treehouse: Live e le ultime informazioni sui giochi e le attività di Nintendo all’E3 2019 sono disponibili sul portale di Nintendo of Europe dedicato a E3 2019.