Nintendo apre il suo E3 2019 con tornei eSports, ecco i dettagli

Grazie a una serie di tornei di risonanza globale dedicati ai suoi titoli più competitivi, Nintendo si è ormai inserita a pieno titolo all’interno del fenomeno esport. Competizioni come lo Splatoon 2 World Championship 2019 e il Super Smash Bros. Ultimate World Championship 2019 3vs3 hanno contribuito a dare ulteriore spinta e lustro al panorama competitivo della grande N. L’apice di questo lungo percorso sarà questo weekend, quando entrambe giungeranno alle ultime battute con le finalissime mondiali che si disputeranno in occasione dell’E3 2019, la più importante fiera al mondo dedicata ai videogiochi. Quella tra l’8 e il 9 giugno sarà una serata totalmente dedicata al grande esport targato Nintendo, in cui i migliori team di Splatoon 2 e Super Smash Bros. Ultimate da tutto il pianeta si sfideranno per ottenere i primati mondiali. Ad aprire le danze sarà però una competizione nuova e inusuale per il mondo degli sport elettronici competitivi: a partire dalle 20:00 di domani prenderà il via infatti il Super Mario Maker 2 Invitational 2019, il torneo dedicato al nuovissimo videogioco dell’idraulico baffuto in uscita il 28 giugno su Nintendo Switch.

Quattro top player si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di Campione e uno speciale trofeo attraverso una serie di livelli di Super Mario creati dal team di Nintendo Treehouse, divisione interna di Nintendo of America. Super Mario Maker 2 permette infatti di creare i propri livelli personalizzati scegliendo tra un’infinità di elementi, oggetti e nemici, dando sfogo alla propria creatività e portando in vita le proprie idee da level designer. Il torneo si terrà all’interno dell’hotel The Theatre at the Ace di Los Angeles e si dividerà in tre differenti round che metteranno alla prova l’abilità dei partecipanti di portare a termine un livello nel minor tempo possibile. Il primo li vedrà sfidarsi uno contro uno, mentre nel secondo saranno divisi in due squadre: solo i due giocatori del team vincitore passeranno al terzo e ultimo round, quello della finale, dove torneranno ad affrontarsi in singolo su quattro differenti livelli. L’intera competizione, che darà agli spettatori anche la possibilità di scoprire in anteprima tutte le novità di Super Mario Maker 2, potrà essere seguita in live streaming sul sito ufficiale Nintendo dedicato all’E3: https://e3.nintendo.com

Subito al termine del Super Mario Maker 2 Invitational 2019, verranno trasmessi lo Splatoon 2 World Championship 2019 e il Super Smash Bros. Ultimate World Championship 2019 3vs3, per almeno 6 ore di imperdibili sfide esport. Quale modo migliore per iniziare l’E3?