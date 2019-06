Nei negozi Bershka arriva una collezione esclusiva Pokémon

Sappiamo tutti quanto Pokémon sia presente nel cuore (e sugli schermi) di piccoli e grandi fan, per questo Bershka ha deciso di celebrare l’uscita del film Pokémon: Detective Pikachu con una capsule collection dedicata. Tra le creature dell’universo Pokémon, Pikachu è forse il personaggio più popolare e amato, quindi perché non onorare il piccolo Pokémon giallo con stile?

Da oggi, venerdì 31 maggio, è Pokémon mania in tutti i Bershka d’Italia! La collection presenta una palette di colori che vanno dal giallo al nero e al blu per una serie di capi che soddisfano la nostalgia della moda anni 2000. Tra questi una camicia oversize gialla unisex con dettagli in stile tribale e immagini di Pikachu, un body giallo dedicato alle ragazze a stampa Pikachu abbinato a pantaloni sportivi neri, una T-shirt nera con un Pikachu blu in modalità scossa elettrica e tanto altro.

Approfittando del lancio della nuova capsule collection, Nintendo ha creato uno spazio all’interno dello store Bershka di C.so Vittorio Emanuele a Milano dove, da oggi per tutto il weekend, i clienti avranno a disposizione alcune postazioni Nintendo Switch dove poter giocare con Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! e immergersi completamente nel mondo Pokémon.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, sono tra i giochi tra i più belli e innovativi mai realizzati sul mondo dei Pokémon. Gli Allenatori Pokémon avranno la possibilità di tornare a Kanto, la primissima regione che ha dato il via alla serie, e di catturare i Pokémon con un metodo intuitivo e divertente ispirato all’app Pokémon Go, che prevede di mimare il gesto del lancio della Poké Ball. Proprio per questo è stato creato un Joy-Con, i controller di Nintendo Switch, con la forma della storica Sfera Poké, che permette anche di portare i propri Pokémon fuori casa. Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!