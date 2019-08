MXGP 2019 è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC

Milestone è fiera di annunciare il lancio di MXGP 2019, nuovo capitolo dell’amatissima serie ufficiale del FIM Motocross World Championship, oggi disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC/STEAM.

Per la prima volta nella serie, MXGP 2019 permetterà ai giocatori di mettersi nei panni di un pilota dell’attuale stagione di MXGP, per gareggiare nel Campionato con tutti i piloti, moto e team della stagione 2019. Tutti i modelli 3D delle moto e dei piloti sono stati accuratamente ricreati in ogni singolo dettaglio grazie alle più recenti tecnologie di scansione che garantiscono un realismo senza pari.

L’attuale stagione non è l’unica nuova feature di MXGP 2019; per la prima volta nella storia del franchise, i giocatori hanno un Track Editor per creare la loro pista preferita, completamente personalizzata, con specifici moduli Motocross. Ma non è tutto! Possono anche scegliere tra diverse location, tutte con caratteristiche diverse come boschi, deserti, riviere e altre disponibili poco dopo il D1. Le piste create dai giocatori possono essere condivise con la community per competere insieme ai propri amici!

In MXGP 2019, Milestone ha introdotto una nuova modalità di gioco chiamata Waypoint. Ambientato all’interno del Playground, dove i giocatori possono vagare liberamente, il Waypoint permette di progettare i propri percorsi, piazzando sul terreno dei checkpoint da attraversare. I giocatori possono condividere le loro creazioni per sfidare la community!

Oltre alla nuova modalità di gioco Waypoint, il nuovo Playground ha tantissime attività che consentono ai giocatori di guadagnare premi speciali:

Gotta Go Faster : premi l’acceleratore intorno ai punti di controllo prima che scada il tempo;

: premi l’acceleratore intorno ai punti di controllo prima che scada il tempo; Catch’em All : raccogli oggetti prima che scada il tempo;

: raccogli oggetti prima che scada il tempo; Ace In The Hole: percorri uno stretto sentiero e guadagna punti;

percorri uno stretto sentiero e guadagna punti; Magnum Opus: affronta la sfida finale combinandola con quelle descritte qui sopra.

Come per ogni gioco di MXGP, ci sono infinite possibilità di personalizzazione per i piloti, con molti accessori con licenza che i giocatori possono sbloccare. La moto può essere personalizzata sia esteticamente che in meccanica, per correre con il tuo stile e per trovare sempre la giusta sensazione di guida.

MXGP 2019 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC/STEAM.