Monster Hunter World: Iceborne Beta: data e dettagli per PlayStation 4 e Xbox One

In vista della pubblicazione a livello globale della enorme espansione Monster Hunter World: Iceborne, il 6 settembre su console, Capcom ha confermato oggi i dettagli sulle prossime sessioni beta, che offrono quattro opzioni relative alle missioni che i giocatori potranno provare a casa. La Beta di Monster Hunter World: Iceborne per PlayStation 4 sarà disponibile per tutti gli utenti PS4 dalle 09:00 CEST di venerdì 30 agosto alle 08:59 di lunedì 2 settembre. Successivamente, sarà disponibile una beta per Xbox One dalle 09:00 CEST di lunedì 2 settembre alle 08:59 di giovedì 5 settembre. Le opzioni di “precaricamento” saranno disponibili un paio di giorni prima dell’inizio di ciascun periodo beta. Il gioco base Monster Hunter: World non è richiesto per partecipare alle sessioni beta di Iceborne.

Queste sessioni beta pre-lancio di Monster Hunter World: Iceborne sono più accattivanti che mai con l’aggiunta di una nuova sfida nel ghiaccio. Accanto alle missioni Gran Jagras (Principiante), Banbaro (Intermedio) e Tigrex (Esperto) precedentemente disponibili, i giocatori potranno combattere per la prima volta contro il mitico mostro Velkhana. Attenzione però, l’alito ghiacciato del Drago Anziano è molto pericoloso e assicura uno scontro da brividi anche per i cacciatori più feroci.

Similmente alle precedenti sessioni beta, i cacciatori possono testare tutti i 14 tipi di armi in una qualsiasi tra le quattro missioni e nell’area di addestramento. Le armi dispongono anche delle nuove funzionalità introdotte con Iceborne, oltre alle nuove opzioni dello strumento Fionda come la meccanica del Rampino Artiglio.

Dopo aver completato ogni missione per la prima volta, i cacciatori possono guadagnare un totale di quattro pacchetti di onorificenze speciali contenenti utili oggetti di consumo che saranno disponibili nella versione completa dell’espansione Iceborne al momento dell’uscita. Quindi, prepara le bevande calde e unisciti alla battuta di caccia per completare queste missioni!

Buona caccia!

Capcom PR Team

La versione completa di Monster Hunter World: Iceborne sarà disponibile il 6 settembre 2019 per PlayStation 4, e per Xbox One, incluso Xbox One X. La versione PC uscirà in seguito nel corso di gennaio 2020. Per poter giocare a Iceborne è necessario possedere il gioco base Monster Hunter: World. Nonostante i giocatori possano provare sin da subito alcune tra le nuove opzioni di gioco, come la Fionda e gli aggiornamenti delle armi, dovranno invece aver necessariamente completato la storia principale e raggiunto il Grado Cacciatore 16 per accedere alle nuove missioni di Iceborne.