Milestone svela i primi gameplay ufficiali di MXGP 2019

Milestone, la più grande realtà italiana impegnata nello sviluppo di videogiochi sul mondo racing, annuncia RIDE 2, il nuovo capitolo dedicato alla simulazione delle due ruote che introduce moltissime novità dedicate ai fan del genere racing. RIDE 2 è previsto in uscita sugli store digitali e fisici a partire dal prossimo Autunno 2016 per PlayStation 4, Xbox One, e Windows PC/STEAM.

Le più grandi innovazioni che arrivano con la seconda edizione della IP Milestone partono proprio dalla relazione tra pilota e moto, ora più che mai collegata e integrata nel gioco e nella modalità carriera. L’obiettivo primario del gioco sarà sempre quello di gareggiare – online e offline – con la moto dei propri sogni e, grazie ad un livello di personalizzazione che vede moltissimi nuovi componenti dedicati sia al pilota che alla moto, sarà possibile farlo con un livello di dettaglio estremamente curato fin nei minimi dettagli. La collezionabilità delle moto diventa, quindi, un elemento di rilievo in questa nuova installazione del titolo grazie all’introduzione delle moto a Due Tempi, le Supermotard e le Cafè Racer che si vanno ad aggiungere a quelle inserite nella prima versione come le Naked, le Supersportive e molte altre. Se le moto la fanno da padrone, raggiungendo gli oltre 200 modelli, i tracciati non sono da meno e vedono quest’anno l’arrivo delle Road Racing come Nürburgring Nordschleife, Northwest 200, e altre ancora che espandono i confini della competizione.

E se i contenuti non fossero sufficienti a far venire l’acquolina in bocca a tutti gli appassionati delle due ruote, Milestone ha introdotto anche nuove modalità di gioco che accompagneranno il giocatore attraverso un viaggio ed un’esperienza da veri bikers, modalità di interazione social con gli amici, una AI competitiva e sempre pronta a sverniciare anche i giocatori più hardcore e tante migliorie al modello grafico e fisico che saranno annunciate nel corso dei prossimi mesi.

Non resta che mettersi comodi sul divano o in sella alla propria moto e iniziare a immaginare le nuove e infinite possibilità che RIDE2 porterà nelle case di tutti i giocatori.

RIDE 2 sarà disponibile per PlayStation 4 , Xbox One e Windows PC/STEAM in Autunno 2016.